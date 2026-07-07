Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, de la idolul adolescenților în „Lala Band”, la personajul negativ din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman, cunoscut și iubit de o generație întreagă încă de pe vremea când făcea furori în fenomenul „Lala Band” și în serialul „Pariu cu viața”, artistul face acum un salt uriaș și vorbește despre primul său rol negativ. Vlad s-a alăturat distribuției din megaproducția „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, unde îl interpretează pe Alexandru, un personaj misterios, cu multe fețe, trimis să dea peste cap destinele protagoniștilor.

Marti, 07.07.2026, 17:00