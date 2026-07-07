Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman a vorbit deschis despre adolescența lui și despre cum folosea chitara ca instrument pentru a le atrage atenția fetelor, povestind dacă tactica a avut sau nu succes în acea perioadă. Ulterior, discuția s-a mutat pe un ton mai serios, către relația cu soția lui, Oana. Actorul a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste și cum au reușit să devină iubiți, într-un moment în care amândoi veneau după un trecut complicat, după ce tocmai încheiaseră relații de lungă durată.

Marti, 07.07.2026, 18:00