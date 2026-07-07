Antena Căutare
Home Furnicutele Video Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună
Logo show

Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman a vorbit deschis despre adolescența lui și despre cum folosea chitara ca instrument pentru a le atrage atenția fetelor, povestind dacă tactica a avut sau nu succes în acea perioadă. Ulterior, discuția s-a mutat pe un ton mai serios, către relația cu soția lui, Oana. Actorul a dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste și cum au reușit să devină iubiți, într-un moment în care amândoi veneau după un trecut complicat, după ce tocmai încheiaseră relații de lungă durată.
Marti, 07.07.2026, 18:00
x
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Marti, 07.07.2026, 19:23 Furnicuțele 2026. Joc întrebare-răspuns cu Oana și Vlad Gherman! Cine a picat testul mușuroiului

Furnicuțele 2026. Joc întrebare-răspuns cu Oana și Vlad Gherman! Cine a picat testul mușuroiului

Logo show Marti, 07.07.2026, 19:13 Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt

Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 19:00 „Mi-am trăit copilăria muncind!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Mi-am trăit copilăria muncind!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut

Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:06 Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”

Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:03 Furnicuțele 2026. Tatăl lui Vlad Gherman a crezut că actoria nu e o meserie, în timp ce mama l-a înscris la castinguri: „Trebuia să dau la Medicină”

Furnicuțele 2026. Tatăl lui Vlad Gherman a crezut că actoria nu e o meserie, în timp ce mama l-a înscris la castinguri: „Trebuia să dau la Medicină”

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:54 Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, amintiri din copilărie! Mama lui a venit în platou: „Mi-e frică de ce o să povestească!”

Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, amintiri din copilărie! Mama lui a venit în platou: „Mi-e frică de ce o să povestească!”

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:41 Furnicuțele 2026. Competiție strânsă la jocul de mimă cu Vlad Gherman! Cine a câștigat

Furnicuțele 2026. Competiție strânsă la jocul de mimă cu Vlad Gherman! Cine a câștigat

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:20 Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, transformare radicală după ce a slăbit 16 kilograme! Cât de mult contează aspectul fizic pentru el

Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, transformare radicală după ce a slăbit 16 kilograme! Cât de mult contează aspectul fizic pentru el

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, de la idolul adolescenților în „Lala Band”, la personajul negativ din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, de la idolul adolescenților în „Lala Band”, la personajul negativ din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi

Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi

Logo show Marti, 07.07.2026, 16:00
x