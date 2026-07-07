Furnicuțele 2026. Vlad Gherman, transformare radicală după ce a slăbit 16 kilograme! Cât de mult contează aspectul fizic pentru el

Episodul 57 din data de 7 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Vlad Gherman a trecut printr-o transformare spectaculoasă și în viața reală! Actorul a vorbit deschis despre cât de important a devenit aspectul fizic pentru el, atât pentru starea de bine, cât și pentru personajele pe care le interpretează. Vlad a dezvăluit cum a reușit să dea jos nu mai puțin de 16 kilograme într-un singur an

Marti, 07.07.2026, 17:10