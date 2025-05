Hello Chef sezon 9, 24 mai 2025. Cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sos. Verdictul dat de Giulia și Vlad Huidu

În episodul 14 al sezonului 9 Hello Chef, din 24 mai 2025, chef Roxana Blenche și chef Samuel au gătit pentru Giulia și Vlad Huidu, preparatele lor preferate. Iată cum poți găti acasă chifteluțe cu sos.

În epidoul 14 al emisiunii Hello Chef, Giulia și Vlad Huidu au fost invitați să guste din preparatele pregătite cu migală de către chefii Roxana Blenche și Samuel. Atmosfera din studio a fost vibrantă, cu arome îmbietoare care au umplut aerul. Iată cum au reușit să prepare o rețetă delicioasă de chifteluțe cu sos, dar alte preparate.

Cum să gătești chifteluțe cu sos la tine acasă, după rețeta Roxanei Blenche de la Hello Chef, 24 mai 2025. Cine au fost invitații ediției

Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare pentru cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sus, prezentată în emisiunea Hello Chef, ediția 14 din 24 mai 2025. Chef Roxana Blenche a folosit cele mai proaspete ingrediente de la Kaufland:

carne de porc tocată 1 kg

usturoi 1 căciulie

ulei floarea soarelui 1 litru

boia dulce 5g

mărar 1 legătură

pătrunjel 1 legătură

morcov 1 bucată

pesmet 300 g

suc de roșii 1 litru

roșii cuburi 500 g

făină 300 g

ouă 2 bucăți

smântână acră grasă 400 g

cartofi 1 kg

unt 250 g

lapte 1 litru

ceapă 1 bucată

sare

piper

Modul de preparare este unul simplu, chef Roxana Blenche explică în amănunt cum poate fiecare să gătească această mâncare în confortul locuinței. Într-un bol se pune carnea tocată, un ou, boia, piper măcinat, un sfert din morcov, mărar, punem pesmet și amestecăm compoziția.

Apoi adăugăm sare și piper după gust. Compoziția se amestecă bine până se prinde.

Cel de-al nouălea sezon al cooking show-ului continuă să împletească armonios mâncarea tradiţională cu bucătăria internaţională, rămânând o sursă constantă de inspirație culinară pentru telespectatori. În noul sezon, chef Roxana şi Chef Samuel vor fi provocaţi de fiecare vedetă care le va fi alături în platoul Hello Chef să gătească o farfurie tradiţională şi una internaţională, ambele cu impact cu emotional pentru invitaţi, şi totodată, reinterpretate în stil fine dining de către cei doi chefi.

„Noul sezon Hello Chef e super fain, efervescent, vine şi cu noua mea schimbare de look. Părerea mea este că e cel mai fain sezon, ne-am închegat extraordinar, ca şi echipă, eu şi Sam, reţetele sunt super faine, atât tradiţionale, care sunt, de fapt, amintirile din copilărie ale invitaţilor, cât şi din străinătate, ce le-a plăcut foarte mult lor din zonele în care au călătorit. Ca de fiecare dată, şi în acest sezon am avut invitaţi deosebiţi, pe care abia aşteptăm să îi aducem în casele dumneavoastră, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30!”, dezvăluie chef Roxana Blenche.

La rândul lui, chef Samuel le Torriellec spune: „Pentru mine, noul sezon va fi wow! Eu şi Roxana avem o conexiune foarte specială, ne completăm foarte bine. Facem atât reţete uşor de încercat acasă, cât şi unele mai dificile, dar foarte bune ca sursă de inspiraţie. Ne-am distrat de minune la filmări, facem o echipă grozavă şi sperăm să aducem această bunădispoziţie şi în casele celor care ne urmăresc!”.

Şi în acest sezon, cei doi chefi vor împărtăşi experienţele lor gastronomice, dar şi personale, vor dezvălui momente importante din carierele lor şi vor explica semnificaţia culturală şi povestea din spatele fiecărui preparat. Tehnicile de gătit şi sfaturile esenţiale în bucătărie nu vor lipsi nici de această dată din sezonul care îi va avea ca invitaţi pe Ovidiu Lipan Ţăndărică, Ramona Olaru, Marian Godină, Vlad Craioveanu, Giulia şi Vlad Huidu, Anca şi DOC, Bella Santiago şi Nicu Grigore şi mulţi alţii.