Hello Chef sezon 9, 17 mai 2025. Cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură. Verdictul lui Ovidiu Lipan Țăndărică

În episodul 13 al sezonului 9 Hello Chef, din 17 mai 2025, chef Roxana Blenche și chef Samuel au gătit pentru Ovidiu Lipan Țăndărică. Află cum se face cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumături și care a fost verdictul dat de îndrăgitul artist, la finalul degustării.

Descoperă ce verdict a dat Ovidiu Lipan Țăndărică la Hello Chef, ediția din 17 mai 2025 | Antena 1

Ediția 13 a emisiunii Hello Chef sezonul 9 a adus rețete savuroase și un invitat pe măsură: Ovidiu Lipan Țăndărică. Și de data aceasta, chef Roxana Blenche și chef Samuel Le Torriellec au avut misiunea de a pregăti patru delicii culinare pentru a-l impresiona pe invitat.

Astfel, cei doi chefi au pregătit patru rețete diferite: ravioli din sfeclă cu brânză de capră în miere, lup de mare la aburi și tagliatelle cu trufe, cremă de cartofi cu afumătură și colțunați cu brânză dulce.

Descoperă în rândurile de mai jos cum se face cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură, pregătită de Chef Samuel Le Torrelliec.

Ingredinte pentru cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură, pregătită de Chef Samuel Le Torrelliec la Hello Chef

Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare pentru cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură, prezentată în emisiunea Hello Chef, ediția 13 din 17 mai 2025. Chef Samuel Le Torrelliec a folosit cele mai proaspete ingrediente de la Kaufland:

5 kg cartofi

500 gr bacon afumat

1 litru lapte

500 gr ceapă albă

1 litru smântână lichidă

600 gr pâine toast

Mod de prepare pentru cea mai bună rețetă de supă cremă de cartofi cu afumătură, pregătită de Chef Samuel Le Torrelliec la Hello Chef

Începem prin a curăța cartofii și prin a-i toca în cuburi. Se pun într-o oală mare și se adaugă sare, o parte din lapte și, dacă mai e nevoie, apă cât să acopere cartofii, dar și puțin cimbru pentru un plus de gust. Se adaugă câteva cuburi de afumătură și se lase totul la fiert. La final se scoate carnea și amestecul se blendează.

Citește și: Hello Chef sezon 9, 10 mai 2025. Rețeta Roxanei Blenche pentru ciulama de pui. Ce verdict a dat Nikos Drăgulina

Se taie ceapa și se călește în ulei de măsline, cu puțin cimbru pentru gust. Afumătura fiartă cu cartofii se taie mărunt și se adaugă peste ceapă. Pâinea toast se taie cuburi și se prăjește în tigaie, în unt sau ulei. Pentru un plus de savoare se poate adăuga și smântână lichidă.

După ce a degustat supa cremă de cartofi cu afumătură, dar și restul ingredientelor, Ovidiu Lipan Țăndărică a dat verdictul.

Episodul integral este disponibil în AntenaPLAY!

Emisiunea Hello Chef sezonul 9 în fiecare sâmbătă, de la ora 14:30, pe Antena 1

Cel de-al nouălea sezon al cooking show-ului continuă să împletească armonios mâncarea tradiţională cu bucătăria internaţională, rămânând o sursă constantă de inspirație culinară pentru telespectatori. În noul sezon, chef Roxana şi Chef Samuel vor fi provocaţi de fiecare vedetă care le va fi alături în platoul Hello Chef să gătească o farfurie tradiţională şi una internaţională, ambele cu impact cu emotional pentru invitaţi, şi totodată, reinterpretate în stil fine dining de către cei doi chefi.

„Noul sezon Hello Chef e super fain, efervescent, vine şi cu noua mea schimbare de look. Părerea mea este că e cel mai fain sezon, ne-am închegat extraordinar, ca şi echipă, eu şi Sam, reţetele sunt super faine, atât tradiţionale, care sunt, de fapt, amintirile din copilărie ale invitaţilor, cât şi din străinătate, ce le-a plăcut foarte mult lor din zonele în care au călătorit. Ca de fiecare dată, şi în acest sezon am avut invitaţi deosebiţi, pe care abia aşteptăm să îi aducem în casele dumneavoastră, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.30!”, dezvăluie chef Roxana Blenche.

La rândul lui, chef Samuel le Torriellec spune: „Pentru mine, noul sezon va fi wow! Eu şi Roxana avem o conexiune foarte specială, ne completăm foarte bine. Facem atât reţete uşor de încercat acasă, cât şi unele mai dificile, dar foarte bune ca sursă de inspiraţie. Ne-am distrat de minune la filmări, facem o echipă grozavă şi sperăm să aducem această bunădispoziţie şi în casele celor care ne urmăresc!”.

Şi în acest sezon, cei doi chefi vor împărtăşi experienţele lor gastronomice, dar şi personale, vor dezvălui momente importante din carierele lor şi vor explica semnificaţia culturală şi povestea din spatele fiecărui preparat. Tehnicile de gătit şi sfaturile esenţiale în bucătărie nu vor lipsi nici de această dată din sezonul care îi va avea ca invitaţi pe Ovidiu Lipan Ţăndărică, Ramona Olaru, Marian Godină, Vlad Craioveanu, Giulia şi Vlad Huidu, Anca şi DOC, Bella Santiago şi Nicu Grigore şi mulţi alţii.