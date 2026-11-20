Ispita Gabriella a cedat și a cerut lămuriri lui Marco! Tânărul a închis lavaliera, dar adevărul a ieșit la iveală, la Insula Iubirii! Ce s-a întâmplat noaptea, pe plajă, în întuneric, în ediția din 20 noiembrie 2026.

După ce arevenit de la bonfire, Marco a fost distanță față de Gabriella și ispita s-a simțit rănită. Fiindcă nu a mai putut să suporte durerea, aceasta l-a confruntat pe concurent, ca să lămurească lucrurile. La un moment dat, Prințul Marco și-a închis lavaliera și a făcut o confesiune neașteptată.

Ispita Gabriella l-a confruntat pe Marco! Tânărul și-a închis lavaliera, dar camerele au surprins ce s-a întâmplat, la Insula Iubirii

În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, Marco și Gabriella discutau despre situația lor. La un moment dat, ispita a cerut lămuriri.

„Știi ce mă doare cel mai mult? Tu o să te duci la tine acasă, cu viața ta și eu mă duc în Spania. Și pentru tine e foarte ok, Bianca te iartă, totul e frumos…Viața e fluturați. Dar pentru mine nu e așa, Marco. Înțelegi?”, a zis ispita.

„Gabriela, eu nu m-am jucat cu tine! Ai înțeles?!”, i-a zis concurentul.

„Mă simt rău cu mine pentru că trebuie să vad cu picioarele pe pământ și nu mai vreau!”, a zis tânărul, la testimonial.

Supărat, Marco s-a ridicat și s-a îndreptat gânditor spre plajă, unde era întuneric.

„Am avut o discuție scurtă și nu știu de ce s-a enervate…S-a dus pe plajă și a aruncat lavaliera. Și când am ajuns și eu acolo, mi-am scos și eu lavaliera, nu știu de ce”, a zis ispita.

Cineva din echipa de producție a intervenit imediat ca să le atragă atenția celor doi.

„Te rog eu, nu pot. Dați-mi un minut!”, a zis Marco.

„Te rog, nu există refuz în situațiile astea”, i-a zis reporterul.

Întrebat la testimonial de ce a dorit să facă acest lucru, concurentul a spus: „Am ajuns la un nivel de intimitate cu ea, aveam nevoie să vorbim fără lavaliere”.

„E o nebunie Marco! Am și eu temerile mele! Vrei să îți spun ce mă sperie?”, a zis Gabriella.

„I-aș fi spus un O să-mi fie dor de tine mai mult decât aș zice cu lavaliera. Voiam să îi zic unele lucruri”, a zis concurentul.

„Mi-a zis te iubesc așa, în tăcere…”, a mărturisit bruneta, la testimonial.

„M-ai făcut să mă simt femeia cea mai fericită din lume, în zilele astea, câte au fost. O invidiez pe Bianca”, i-a mărturisit Gabriella concurentului.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.