În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, flacăra ispitei s-a aprins pentru unul dintre concurenți.

Concurenții de la Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, au avut parte de o zi plină de activități la date și totul s-a terminat cu o petrecere pe cinste. Totuși, la un moment dat, Radu Vâlcan și-a făcut apariția și a anunțat faptul că flacăra ispitei s-a aprins pentru unul dintre concurenți. Descoperă cine a primit vești de pe insula fetelor.

Flacăra ispitei s-a aprins pentru unul dintre concurenți, în ediția din 20 noiembrie 2026. Ce anunț a făcut Radu Vâlcan

Concurenții se relaxau și aveau gândul la petrecere atunci când, deodată, gongul s-a auzit și flacăra ispitei s-a aprins, spre marea uimire a concurenților. S-a întâmplat după ce Claudia Ion s-a sărutat cu ispita Eduard Vlădescu. Astfel, la vila băieților, curiozitatea și-a făcut imediat apariția.

„Eram sigură că ne strică petrecerea”, a zis una dintre ispite.

„Cum ar fi, culmea, să fie pentru mine?! Cu toate că aș merita. Dar nu cred că este pentru mine”, a zis Marco.

„Pentru mine este”, a zis Ionuț Mocăniță, extrem de sigur pe el.

Citește și: Gabriella l-a confruntat pe Marco, după ce acesta a făcut-o să sufere! Ce i-a mărturisit când au rămas singuri, la Insula Iubirii

„Și-a dat frâu sentimentelor și probabil a încălcat una dintre regulile pe care le-am impus”, a zis concurentul.

Mocăniță a părut cuprins de gânduri și a întrebat dacă poate să refuze șansa de a vedea imaginile pregătite de Radu Vâlcan.

„Mă gândesc că e ok, s-a îndrăgostit, a trecut peste. Chiar dacă ne-am făcut atâtea chestii, dar sper să nu fi făcut mai multe chestii, să iasă cu capul sus de aici”, i-a mărturisit Mocăniță ispitei Andrușca.

„Și eu?”, a fost replica tânărului, care a purtat apoi un dialog de lămurire.

Ispita a încercat să afle ce simte concurentul cu adevărat și care este motivul pentru care se înfrânzează când vine vorba despre ea. Ionuț a încercat să îi explica faptul că nu o sărută acum fiindcă nu vrea ca ea să creadă faptul că gestul e făcut din răzbunare pentru fosta iubită.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.