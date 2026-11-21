Naționala de fotbal sub 17 ani a României este pregătită de debutul la Campionatul Mondial din Qatar. ”Tricolorii” mici vor întâlni selecționata Mexicului, în cadrul primului meci din Grupa K, de la ora 17:30 liveVIDEO în AntenaPLAY.

Publicat: Sambata, 21 Noiembrie 2026, 00:02 | Actualizat Sambata, 21 Noiembrie 2026, 00:03

România participă pentru prima dată în istorie la turneul final, iar suporterii pot urmări în direct toate partidele tricolorilor, dar și o selecție de dueluri importante, exclusiv în AntenaPLAY.

Naționala pregătită de Mircea Diaconescu a obținut calificarea la Cupa Mondială U17 după ce a fost una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul al doilea în ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2027.

Mexic și-a trecut în palmares de două ori titlul mondial, în 2005 și 2011, formația care a adunat succese pe linie în toate cele patru meciuri disputate anul acesta în calificări. La ediția precedentă, aceștia au fost eliminați în optimi de Portugalia, cea care s-a și încoronat campioană.

Naționala României U17 face parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. Toate cele trei partide ale echipei pregătite pentru turneul final se vor disputa la complexul Aspire Zone din Doha.

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Programul României în grupa K:

21 noiembrie: Mexic – România, ora 17:30

24 noiembrie: Venezuela – România, ora 14:30

27 noiembrie: România – Camerun, ora 18:00

Partidele se vor disputa în complexul Aspire Zone din Doha și vor fi transmise în direct de AntenaPLAY, potrivit FRF.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Portari: Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundaşi: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocaşi: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Alexandru GONCEAR (Farul Constanţa), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanţi: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Cum poți urmări Cupa Mondială U17 LIVE în AntenaPLAY

Fanii fotbalului pot urmări meciurile selectate ale competiției și toate confruntările României în direct, online, în AntenaPLAY, dar și pe Antena 1.

Cupa Mondială U17 din Qatar poate fi urmărită până pe 13 decembrie, iar suporterii au ocazia să descopere viitoarele staruri ale fotbalului mondial și să susțină generația care reprezintă România pentru prima dată la acest turneu.