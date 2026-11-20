În ediția din 20 noiembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, doi concurenți s-au lăsat pradă pasiunii și camerele de filmat au surprins totul.

Descoperă despre ce concurenți de la Insula Iubirii este vorba | Antena 1

Concurenții au avut parte de un date extrem de reușit, apoi de o petrecere pe cinste. Camerele de filmat au surprins momentele în care doi concurenți s-au lăsat pradă pasiunii, chiar în ultimele lor zile în Thailanda. Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt, la Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Doi concurenți au fost filmați când se lasă pradă pasiunii, la Insula Iubirii, în ediția din 20 noiembrie 2026

Flacăra ispitei s-a aprins în vila băieților și acesta a fost momentul în care Radu Vâlcan și-a făcut apariția cu tableta. Concurentul care a avut de privit anumite imagini a fost Ionuț Mocăniță. Acesta a descoperit cu filmări cu ispita Eduard Vlădescu și Bianca Ion. Concurentul a părut extrem de rănit de ceea ce vede și a părut că are chiar lacrimi în ochi.

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Ulterior, camerele de filmat au surprins mai multe momente în care cei doi s-au sărutat pasional, iar cei doi s-au lăsat pradă pasiunii.

„Normal, după sărutul ăsta…Dă și recuperează”, a zis Eduard Vlădescu la testimonial.

„După sărut…Ne-am sărutat și mai mult”, a zis Claudia Ion.

Cei doi nu au mai putut ascunde faptul că există o atracție extrem de puternică între ei, iar în cadrul unui testimonial, ispita Eduard Vlădescu a explicat faptul că au avut parte de „un moment mai intim, ca de cuplu”, semn că relația dintre cei doi a trecut la un nou nivel.

Deși credeau poate că nu sunt văzuți, camerele de filmat au surprins totul.

Un alt concurent care a avut parte de momente pasionale cu ispita a fost chiar Prințul Marco. Acesta a mers în cameră împreună cu ispita Gabriella și i-a cerut să stea cu el, „doar să doarmă”. Totuși, nici în cazul lor, atracția puternică nu a putut fi ignorată pe deplin și cei doi au fost surprinși în ipostaze pasionale.

Vezi cele mai tari faze din Insula Iubirii sezonul 10 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 20 noiembrie 2026.