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Ce a discutat Bianca Ghiurcă cu producătorii de la Insula Iubirii, după ce a văzut imaginile cu Marco. Nu s-a mai putut stăpâni

Bianca Ghiurcă a răbufnit după ce a văzut imaginile cu Prințul Marco și Gabriella Barbu. Concurenta de la Insula Iubirii nu a mai putut suporta să se uite la cei doi cum întrețin relații intime, așa că s-a ridicat și a părăsit ceremonia focului. Iată ce a discutat cu producătorii!

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:24 | Actualizat Duminica, 08 Noiembrie 2026, 09:36
Bianca Ghiurcă, ieșire nervoasă după ce a văzut imaginile cu Marco | Instagram / insulaiubirii_oficial
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Bianca Ghiurcă și Prințul Marco au o relație de aproximativ un deceniu și sunt căsătoriți. Cei doi s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația, iar concurentul își dorește să-și vadă partenera de viață mai puțin geloasă, după cum spunea chiar el la începutul emisiunii.

Șatena i-a explicat încă de pe atunci soțului ei că va înceta să fie geloasă, dar asta în cazul în care nu i se vor da motive. Ei bine, s-a întâmplat exact opusul: Prințul Marco s-a apropiat din ce în ce mai mult de Gabriella Barbu, iar Bianca Ghiurcă s-a enervat din ce în ce mai tare când i-a văîut împreună.

Bianca Ghiurcă, o altă ieșire nervoasă

Ediția de aseară din Insula Iubirii a fost una dificilă, mai ales pentru Bianca Ghiurcă. Soția Prințului Marco a fost nevoită să-și vadă soțul în timp ce făcea amor cu ispita Gabriella Barbu, după ce au fost votați să meargă la un date de 24 de ore.

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Fără să stea prea mult pe gânduri, Bianca Ghiurcă nu a mai așteptat să se termine materialul difuzat, întrucât s-a ridicat de pe scaun și a plecat. Concurenta a cerut în repetate rânduri ca producția să cheme mașina și să o lase să plece acasă.

Ulterior, soția Prințului Marco s-a așezat pe scări și a explicat că tot ceea ce-și dorește este să părăsească Insula Iubirii cât mai repede.

Bianca Ghiurcă, mesaj clar pentru producători

Apele nu s-au calmat deloc, iar Bianca Ghiurcă a devenit din ce în ce mai nervoasă. Soția Prințului Marco a insistat asupra faptului că va părăsi reality-show-ul cu prima ocazie și nimeni nu o poate obliga să rămână fără voia ei.

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