Sarmalele cu ciuperci și orez pot fi o idee ușor de pregătit în post și ai nevoie de câteva ingrediente. Există și câteva trucuri care vor ajuta să obții sarmale fragede, care nu se desfac la fiert.

Sarmalele cu ciuperci și orez pot fi o alternativă la rețeta tradițională cu carne în post. Ai nevoie de câteva ingrediente pentru a le pregăti. Pentru a nu se desface la fiert, este recomandat să ții cont de câteva lucruri când pregătești umplutura și să le fierbi la foc mic.

Rețetă de sarmale de post cu ciuperci și orez

Ingrediente:

foi de varză

500 g ciuperci

150 g orez

ceapă

morcov

ulei

pastă de tomate

suc de roșii

mărar

sare

piper

foi de dafin

Articolul continuă după reclamă

Mod de preparare:

Toacă mărunt ceapa și morcovul și călește-le în ulei, la foc mic, până se înmoaie. Adaugă ciupercile tocate și gătește-le până se evapora apa. Spală orezul și adaugă-l peste legume. Se adaugă pasta de tomate, boia, sare, piper și mărar.

Se amestecă pentru câteva minute, iar mai apoi, compoziția trebuie lăsată să se răcească. Între timp, pregătește foile de varză prin îndepărtarea nervurilor groase și taie-le în bucăți potrivite. Pune umplutura pe fiecare foaie și rulează sarmalele.

Așază pe fundul unei oale un strat de varză tocată înainte de a pune sarmalele unde lângă alta, cât mai strâns. Adaugă foi de dafin, suc de roții și apă care să le acopere. Sarmalele trebuie fierte la foc mic, aproape 2-3 ore. Este bine să completezi cu apă fierbinte dacă mai este nevoie. Pot fi gătite și la cuptor.

Ce să faci pentru a nu se desface la fiert

Ciupercile trebuie gătite bine înainte de fi amestecate cu orez și restul legumelor. Orezul nu trebuie fiert complet înainte. Acest lucru va ajuta să absoarbă lichidul în timpul gătirii și să lege compoziția. Nu exagera cu umplutura pusă în foi.

Orezul își mărește volumul și se pot face desface dacă sunt prea pline. Rulează-le suficient de strâns, iar capetele trebuie introduse în interior.

Citește și: Orzo cremos cu somon, tofu și ierburi aromatice – rețetă pentru zilele de post cu dezlegare la pește