Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bianca, reacție puternică după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii: „Iau și sparg camera”

Bianca, reacție puternică după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii: „Iau și sparg camera”

Moment extrem de tensionat la Insula Iubirii! Bianca a avut o reacție puternică după ce a văzut imaginile cu soțul ei, Marco, și Gabriella, surprinși în ipostaze intime la Dream Date.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Sambata, 07 Noiembrie 2026, 22:45 | Actualizat Sambata, 07 Noiembrie 2026, 23:28
Bianca, reacție puternică după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii: „Iau și sparg camera” | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Concurenta nu a mai vrut să urmărească materialele pregătite de echipa emisiunii și a cerut să plece imediat acasă. Dezamăgirea și suferința au fost greu de ascuns, iar replicile sale au arătat cât de mult au afectat-o imaginile.

Totul s-a întâmplat în timpul ceremoniei focului, când Radu Vâlcan a încercat să afle ce a înțeles Bianca după ce a urmărit comportamentul partenerului său. La început, concurenta a evitat să comenteze, spunând că nu sunt acțiunile ei și că știe deja ce avea de înțeles. Întrebată dacă Marco a început să aibă sentimente pentru Gabriella, Bianca a făcut o comparație între apropierea celor doi de pe insulă și viața lor de acasă.

„Aici e totul roz și frumos și în viața de zi cu zi e totul diferit”, a spus ea. Mai mult, a considerat că, dacă Marco ar fi simțit cu adevărat ceva pentru Gabriella, ar fi renunțat la colierul care simboliza relația lui.

Bianca a vrut să plece după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella

Articolul continuă după reclamă

Situația s-a schimbat radical în momentul în care Bianca a urmărit imaginile de la Dream Date. Copleșită de ceea ce vedea, concurenta a izbucnit și a spus că ar vrea să spargă camera în care fuseseră surprinși cei doi.

„Iau și sparg camera!”, a exclamat Bianca.

Apoi, a cerut să fie lăsată să plece. Nu a mai vrut să stea pe scaun și nici să urmărească alte materiale despre partenerul său. A insistat că își va face bagajele și că va părăsi emisiunea, indiferent de ce urma să se întâmple.

„Nu mai vreau nimic, nu mai stau aici o secundă. (...) Eu mâine plec acasă și nu glumesc!”, a spus concurenta.

Radu Vâlcan i-a explicat că pe tabletă urma să vadă și un interviu acordat de Marco în dimineața respectivă, în care acesta vorbea despre motivele pentru care a ajuns în situația actuală și despre ceea ce simte după zece ani de relație. Bianca nu a mai dorit însă să urmărească materialul.

„Pup pozele lui și el...”

În timp ce încerca să-și stăpânească emoțiile, Bianca a făcut și o mărturisire dureroasă despre felul în care și-a trăit relația. Ea a spus că încă îi săruta fotografiile lui Marco, în timp ce imaginile de la Dream Date îi arătau o altă realitate.

„Eu pup pozele lui, nu m-am oprit nicio secundă și el... Nu mai pot!”, a spus Bianca.

Concurenta a avut și un mesaj dur pentru soțul ei, afirmând că îi pare rău pentru situația în care a ajuns și că nu mai vede relația lor la fel. Deși a spus că nu poate să-l judece pentru ceea ce a simțit, dezamăgirea ei a fost evidentă.

Ceremonia focului s-a transformat astfel într-un moment extrem de dificil pentru Bianca, care a refuzat să mai urmărească imaginile și a cerut să plece acasă.

Claudia și-a aruncat colierul în foc la Insula Iubirii. Ce a determinat-o pe concurentă să facă acest gest la bonfire...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Judeţul unde românii au cheltuit cel mai mult de Black Friday. Ce produse au luat în cantități uriașe Judeţul unde românii au cheltuit cel mai mult de Black Friday. Ce produse au luat în cantități uriașe
Observatornews.ro Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri Trump, înţelegere cu ruşii peste capul Europei. Şeful NATO anunţă că războiul se va încheia cu compromisuri
Antena 3 Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei Cine este femeia din spatele jafului de bijuterii de 40.000.000 de euro și ce recompensă se oferă pentru prinderea ei
AS.ro Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Ce vezi diseară, 7 noiembrie 2026, la Insula Iubirii. Flacăra ispitei se aprinde în vila fetelor, iar Radu Vâlcan aduce vești
Ce vezi diseară, 7 noiembrie 2026, la Insula Iubirii. Flacăra ispitei se aprinde în vila fetelor, iar Radu Vâlcan...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în ediția din această seară
La ce oră începe Insula Iubirii sâmbătă, 7 noiembrie 2026, la Antena 1. Ce se întâmplă în ediția din...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x