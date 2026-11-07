Bianca, reacție puternică după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella la Insula Iubirii: „Iau și sparg camera”

Moment extrem de tensionat la Insula Iubirii! Bianca a avut o reacție puternică după ce a văzut imaginile cu soțul ei, Marco, și Gabriella, surprinși în ipostaze intime la Dream Date.

Concurenta nu a mai vrut să urmărească materialele pregătite de echipa emisiunii și a cerut să plece imediat acasă. Dezamăgirea și suferința au fost greu de ascuns, iar replicile sale au arătat cât de mult au afectat-o imaginile.

Totul s-a întâmplat în timpul ceremoniei focului, când Radu Vâlcan a încercat să afle ce a înțeles Bianca după ce a urmărit comportamentul partenerului său. La început, concurenta a evitat să comenteze, spunând că nu sunt acțiunile ei și că știe deja ce avea de înțeles. Întrebată dacă Marco a început să aibă sentimente pentru Gabriella, Bianca a făcut o comparație între apropierea celor doi de pe insulă și viața lor de acasă.

„Aici e totul roz și frumos și în viața de zi cu zi e totul diferit”, a spus ea. Mai mult, a considerat că, dacă Marco ar fi simțit cu adevărat ceva pentru Gabriella, ar fi renunțat la colierul care simboliza relația lui.

Bianca a vrut să plece după ce a văzut imaginile cu Marco și Gabriella

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Situația s-a schimbat radical în momentul în care Bianca a urmărit imaginile de la Dream Date. Copleșită de ceea ce vedea, concurenta a izbucnit și a spus că ar vrea să spargă camera în care fuseseră surprinși cei doi.

„Iau și sparg camera!”, a exclamat Bianca.

Apoi, a cerut să fie lăsată să plece. Nu a mai vrut să stea pe scaun și nici să urmărească alte materiale despre partenerul său. A insistat că își va face bagajele și că va părăsi emisiunea, indiferent de ce urma să se întâmple.

„Nu mai vreau nimic, nu mai stau aici o secundă. (...) Eu mâine plec acasă și nu glumesc!”, a spus concurenta.

Radu Vâlcan i-a explicat că pe tabletă urma să vadă și un interviu acordat de Marco în dimineața respectivă, în care acesta vorbea despre motivele pentru care a ajuns în situația actuală și despre ceea ce simte după zece ani de relație. Bianca nu a mai dorit însă să urmărească materialul.

„Pup pozele lui și el...”

În timp ce încerca să-și stăpânească emoțiile, Bianca a făcut și o mărturisire dureroasă despre felul în care și-a trăit relația. Ea a spus că încă îi săruta fotografiile lui Marco, în timp ce imaginile de la Dream Date îi arătau o altă realitate.

„Eu pup pozele lui, nu m-am oprit nicio secundă și el... Nu mai pot!”, a spus Bianca.

Concurenta a avut și un mesaj dur pentru soțul ei, afirmând că îi pare rău pentru situația în care a ajuns și că nu mai vede relația lor la fel. Deși a spus că nu poate să-l judece pentru ceea ce a simțit, dezamăgirea ei a fost evidentă.

Ceremonia focului s-a transformat astfel într-un moment extrem de dificil pentru Bianca, care a refuzat să mai urmărească imaginile și a cerut să plece acasă.