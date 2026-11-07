Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco le-a mărturisit ispitelor feminine că a făcut amor cu Gabriella Barbu! Cum au reacționat

Episodul din 7 noiembrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Marco a făcut o mărturisire care i-a luat prin surprindere pe cei din jurul său la Insula Iubirii. Concurentul le-a dezvăluit ispitelor că a trecut la următorul nivel în relația cu Gabriella și că cei doi au făcut dragoste. Frankie și Andreea nu se așteptau la o asemenea veste, iar reacțiile lor au arătat că informația nu a fost deloc una ușor de primit.

Sambata, 07.11.2026, 21:00