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Insula Iubirii, lider de audiență, cu ediția în care s-a aprins în premieră flacăra, iar fetele au ajuns la primul lor bonfire

Primele momente în care au realizat că despărțirea de parteneri pentru 21 de zile este reală, primele date-uri când și-au amintit cum arată conexiunile la început de drum, dar și primele nopți cu emoții, tensiuni și lacrimi.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Duminica, 13 Septembrie 2026, 09:18 | Actualizat Duminica, 13 Septembrie 2026, 09:19
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Tensiuni la primul bonfire al fetelor
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Din cea de-a patra ediție, Insula Iubirii le-a adus pe toate pentru participanți și a reamintit că sezonul MAXIM este surprinzător la fiecare pas. Ediția a fost lider detașat de audiență, iar poveștile revin vinerea viitoare, la 20:30 și sâmbătă, la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Momentul în care flacăra ispitei s-a aprins, în premieră, în vila fetelor a fost unul greu de explicat în cuvinte. Goluri în stomac, lacrimi și panică, dar și urme de speranță în sufletul fiecăreia că nu îi este adresată. Drumul spre bonfire a fost unul lung, încărcat de gânduri și emoții, iar cuvintele lui Radu au lămurit totul. Cea pentru care s-a aprins a fost Prințesa, soția lui Marco, iar aceasta așteptă cu înfrigurare să descopere ce s-a întâmplat cu partenerul ei.

În plus, prezentatorul le-a anunțat încă o noutate a acestui an – fiecare a primit un medalion, pe care-l va purta la gât, la fiecare bonfire. Atunci când vor simți că vor să rupă conexiunea cu omul iubit, îl vor rupe și arunca în foc. Oare se va ajunge la acest gest?

Ceaa de-a patra ediție din acest sezon a adus emoții greu de imaginaat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:58 – 23:45, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 6.0 puncte de rating şi 28.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.0 puncte de rating şi 19.0% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, înregistrând 4.6 puncte de rating și 16.1% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:32, aproape 1 milion de telespectatori erau atenți la fiecare detaliu.

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Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.1 puncte de rating și 21.0% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 5.4 puncte de rating și 27.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea doar 3.8 puncte de rating și 19.6% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Insula Iubirii, show-ul fenomen, se vede în fiecare vineri, de la ora 20:30 și sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Insula Iubirii, lider de audiență! Diseară, de la ora 20:00, flacăra ispitei se aprinde în premieră în vila fetelor...
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