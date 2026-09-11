Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare. Ce s-a întâmplat cu proprietatea de 35 de milioane de dolari

Înainte de moartea sa care a întristat milioane de fani din întreaga lume, Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare.

Robin Williams a decedat în august 2014, la vârsta de 63 de ani, eveniment ce a întristat milioane de fani din întreaga lume.

Dincolo de proprietatea celebră din Napa Valley, Robin Williams le-a lăsat celor 3 copii ai săi un portofoliu imobiliar impresionant, scrie ABC News.

Proprietatea a fost scoasă la vânzare, pentru prețul de 35 de milioane de dolari.

Villa Sorriso (Vila Zâmbetelor) a petrecut câțiva ani pe piața imobiliară înainte ca prețul inițial să scadă semnificativ.

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Robin Williams și-a construit un domeniu uriaș de 260 de hectare

Williams a recunoscut în mai multe interviuri de-a lungul anilor că a pierdut o sumă considerabilă de bani în urma divorțurilor din 1998 și 2008. Chiar și așa, actorul deținea mai multe proprietăți importante.

„Divorțul e scump,” a declarat actorul în 2013, scrie ABC News. „Îți scoate inima din piept direct prin portofel. Sunt lucrurile în regulă cu fostele mele soții? Da. Dar am nevoie de acel stil de viață? Nu.”

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Chiar și așa, regretatul actorul a reușit să strângă un portofoliu ce includea mai multe proprietăți, inclusiv Villa Sorriso.

Printre celelalte proprietăți se numărau și casa din Tiburon, California, unde actorul a fost găsit decedat. El a cumpărat locuința cu 6 dormitoare în decembrie 2008, pentru mai mult de 4 milioane de dolari, potrivit registrelor imobiliare.

Proprietatea sa din Napa Valley era scoasă la vânzare încă din aprilie 2014, scrie Elle Decor. Încă de atunci, agentul său imobiliar, Cyd Greer, a declarat că moartea tragică a actorului nu va complica tranzacția.

Ce s-a întâmplat cu Villa Sorriso după moartea actorului

Williams scosese anterior proprietatea la vânzare, în 2012, pentru 35 de milioane de dolari, însă nu a găsit un cumpărător. Actorul declarase că trebuie să o vândă pentru că „pur și simplu nu mi-o mai permit”.

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Ferma de aproximativ 263 de hectare era împărțită în 6 parcele. Includea un grajd cu 7 boxe pentru cai, un teren de tenis și o casă de oaspeți cu 4 dormitoare. Proprietatea a fost construită de la 0 la începutul anilor 2000, după preferințele actorului.

Williams a plantat și o vie impresionantă, Pym-Rae, numită după 2 dintre copiii săi, Zachary Pym și Zelda Rae.

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Vasta proprietate fusese concepută ca un refugiu privat, un loc de retragere pentru familie și un spațiu destinat petrecerilor și evenimentelor, potrivit Time. Însă, în ciuda dimensiunilor impresionante, găsirea unui cumpărător s-a dovedit surprinzător de dificilă.

Proprietatea a trecut prin mai multe reduceri de preț înainte ca producătorii francezi de vin Alfred și Melanie Tesseron să o cumpere în ianuarie 2016.

Prețul final a fost de 18.1 milioane de dolari. Noii proprietari au vrut să transforme refugiul izolat al lui Williams într-o importantă proprietate viticolă din California. Acum, via produce vin organic foarte apreciat în California.