Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 

Unul dintre momentele care au rămas în istoria celebrei emisiuni Next Top Model este acela în care Bianca Drăgușanu i-a criticat mersul unei concurente. La 15 ani de atunci, Alexandra Băbăscu a vorbit despre experiența ei la Next Top Model.

Alexandra Băbăscu de la Next TOo Model a vorbit despre experiența sa de acum 15 ani | Antena 1

La 33 de ani, Alexandra Băbăscu este fondatorul unei școli de modeling. Fosta elevă a lui Botezatu își dedică timpul celor care vor să-și înceapă o carieră în modă. Alexandra avea 18 ani când a participat la show-ul fenomen, Next Top Model. Invitată în emisiune Bianca Drăgușanu a criticat mersul de model al concurentei, iar momentul este viral pe Internet și în prezent.

La vremea aceea, Bianca Drăgușanu i-a sugerat Alexandrei că merge cu bazinul prea în față și i-a imitat mersul. Acum, fosta concurentă Next Top Model recunoaște că mersul ei de atunci trebuia îmbunătățit.

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Alexandra Băbăscu, mărturisiri despre experiența ei la Next Top Model

„Am ajuns la Next Top Model România și habar nu aveam că experiența asta avea să-mi schimbe viața. Cine te-a învățat să mergi?” M-a întrebat Bianca Drăgușanu, înainte să înceapă să-mi imite mersul.Aveam 18 ani și eram foarte sigură că nu avea nicio măsură să-mi critice mersul. Astăzi, după 15 ani, mă uit la scena asta cu mult umor Eu la vârsta respectivă voiam să pară că sunt sigură pe mine. Orgoliul nu mi-a dat voie să accept o critică mai puțin constructivă din partea unei persoane care a spus-o cu atitudine nepotrivită.

Adevărul este că eu mai avusesem mici experiențe cu prezentări de modă, iar eu când am început în istoria modelingului, am început cu Alin Gălățescu. El a fost printre primii cu care eu am lucrat. Să știți că la vremea respectivă mersul meu nu era bun, aveam o problemă cu genunchii. Însă atitudinea mea era bună, mersul era bun, însă avea nevoie să fie îmbunătăți”, a mărturisit Alexandra Băbăscu.

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La 15 ani de la participarea sa la Next Top Model, Alxeandra Băbăscu le învață ea însși pe tinerele doritare cum trebuie să se prezinte un model.

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„Acum 15 ani eram concurentă la Next Top Model România. Eram o fată timidă de 18 ani care visa la o carieră internațională în modeling. Anii petrecuți pe podiumuri, la castinguri și în fața camerelor m-au învățat că modelingul nu înseamnă doar pozat “frumos”. Înseamnă disciplină, reziliență și curajul de a te exprima. Am învățat că imaginea este cea mai frumoasă capcană și că încrederea de sine nu are legătură cu frumusețea fizică” a mai spus Alexandra Băbăscu.