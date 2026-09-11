Călin Donca, fostul concurent Survivor, a dezvăluit în mediul online de ce copiii săi nu merg la școală.

De ce copiii lui Călin Donca nu merg la școală. Fostul concurent Survivor a explicat decizia luată pentru educația lor | Captură Instagram

Călin Donca și Orianda au împreună cinci copii. Deși puteau să îi înscrie la școli prestigioase, ei au decis să îi retragă din sistemul de învățământ românesc și să le ofere o alternativă școlară care să se potrivească mai mult cu stilul lor de viață, potrivit declarațiilor făcute de fostul concurent Survivor în mediul online. Iată despre ce este vorba!

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Călin Donca a explicat de ce copiii săi nu merg la școală

Fostul concurent Survivor și Orianda Donca, cea cu care este căsătorit de 20 de ani, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Relația lor s-a bazat mereu pe iubire, încredere și înțelegere și așa au ajuns să aibă o familie numeroasă. Cei doi se bucură acum de cei cinci copii ai lor, Areea, Ares, Arisha, Ovidius și Ariadna.

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Călin Donca și soția sa au ales să îi retragă pe copiii lor din sistemul de învățământ românesc și să le ofere propria educație, așa cum consideră de cuviință.

Într-o apariție pe contul personal de Instagram, fostul concurent Survivor a explicat că, deși este pro învățământului românesc, a ales pentru micuții săi o formă de învățământ la distanță, deoarece călătoresc foarte mult prin țară și prin străinătate, iar acest model le oferă mai multă flexibilitate.

Deși copiii învață de acasă, părinți au grijă că aceștia să își respectele programul de studiu, iar, la final, să aibă rezultate așa cum trebuie.

„Sunt foarte pro învățământului din România, deoarece a evoluat foarte mult. Copiii nu stau acasă, tocmai asta este provocarea. Copiii circulă foarte mult. Călătorim o săptămână minim pe lună, poate chiar două. Călătorim în afara țării, în țară și ducem copiii cu noi. Dorim să fie cât mai mult timp alături de noi. Suntem la o școală umbrelă, suntem foarte respectuoși pentru sistemul de învățământ actual. Cu siguranță, sunt foarte multe lucruri de modificat la sistemul actual, însă asta este situația în cazul nostru. Suntem la o școală la distanță, să spunem, unde primim programa și mai departe noi respectăm acea programă, facem testul de final. Vedem copiii să fie la final cu rezultate așa cum trebuie, însă aceasta este varianta pe care noi am găsit-o. Le recomandăm tuturor să meargă la școală, școala este importantă. (...) La noi, așa s-a potrivit cel mai bine, petrecem foarte mult timp cu copiii și hai să fim atenți cu partea de sistem școlar, să-l îmbunătățim, să nu mai existe atâta pornografie în școli, să nu mai existe droguri în școli. În rest, hai să facem să fie mai bine!”, a mărturisit Călin Donca, în mediul online.

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Orianda Donca: „Mulți copii înseamnă o casă colorată”

Orianda și Călin Donca sunt părinții a cinci copii minunați. Între cei doi există o diferență de vârstă de patru ani, el fiind mai mare.

„Mulți copii înseamnă multe zâmbete, multe inimi care iubesc, înseamnă o casă colorată. Pentru unii adulți poate fi destul de greu de digerat, avem multe persoane care vin la noi în vizită și după câteva minute se uită la noi amețiți și întreabă cum rezistăm”, a spus Orianda Donca, în 2020, într-o apariție la Neatza cu Răzvan și Dani.