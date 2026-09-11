Motivul neașteptat pentru care Feli Donose a lăsat casa pe care a cumpărat-o acum 3 ani și s-a mutat în chirie la bloc

Feli Donose și-a scos la vânzare casa pe care a cumpărat-o acum trei ani și s-a mutat în chirie. Motivul are legătură cu cea mai importantă persoană din viața sa.

Artista Feli a dezvăluit pentru Știrile Antena Stars că nu mai locuiește în care pe care și-a cumpărat-o în urmă cu 3 ani. Ea și fiica acesteia s-au mutat în chirie, într-o zonă apropiată de școala unde învață Nora Luna.

„M-am mutat în casă nouă acum 3 ani și anul ăsta am zis că trebuie să ne mutăm. Am scos casa la vânzare și ne-am mutat în chirie în altă parte, ca Nora Luna să fie mai aproape de școală”, a povestit Feli la Antena Stars.

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Feli și-a lăsat casa pe care a cumpărat-o în urmă cu 3 ani și s-a mutat în chirie

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Artista a mărturisit că nimic nu este mai important decât relația pe care o construiește cu fiica sa, iar distanța dintre casă și școală era obositoare și aducea tensiuni în familie.

„La casa pe care am cumpărat-o noi acum 3 ani trebuia să o trezesc la 6 și jumătate dimineața și ajungea la școală la 18:00. Asta aducea multă oboseală, tensiune și a început să ne dezechilibreze și să se strice relația. Și eu eram obosită și ea era obosită și atunci am zis că lucrurile astea materiale pot fi schimbate oricând, dar relația cu copilul meu dacă acum nu o clădesc, nu e bine. Și vorba aia: vindem tot, cumpărăm castel cu turn, eu m-am mutat în chirie”, a conchis artista.

Așadar, pentru binele fetiței și a relației mamă-fiică, Feli a decis să-și vândă casa.

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