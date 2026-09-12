Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Prințul Marco a comis-o din nou! Bianca a văzut la bonfire imaginile ce au rănit-o

Bianca Ghiurcă a trecut din nou prin momente dificile la ceremonia focului, atunci când a văzut noi imagini dureroase cu soțul său, prințul Maroco Dăscăliuc.

Descoperă ce s-a întâmplat la bonfire, la Insula Iubirii | Antena 1

După ce și-a auzit soțul spunând că o place mai mult pe ispita Gabriela din punct de vedere fizic, Bianca Ghiurcă a trecut prin momente extrem de dificile. Durerea tinerei s-a amplificat la prima ceremonie a focului, atunci când a ieșit la iveală faptul că Prințul Marco a comist-o din nou! Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1.

Prințul Marco a comis-o din nou! Bianca a văzut la bonfire imaginile care au făcut-o să sufere, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii

Flacăra ispitei s-a aprins și gongul s-a auzit, pentru prima oară în acest sezon. De data aceasta, „vinovatul” a fost Prințul Marco. După ce și-a rănit soția atunci când a spus că o consideră pe ispita Gabriela „mai bună” decât ea, replicile dureroase nu s-au oprit aici.

Prințul Marco a avut numeroase ocazii să facă tot felul de confesiuni îndrăznețe și camerele de filmat au surprins totul. Ceea ce nu știa concurentul era faptul că aceste declarații neașteptat vor ajunge la Bianca Ghiurcă.

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Aflată la ceremonia focului, în ediția din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, concurenta a privit atent imaginile pregătite de Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan la Insula Iubirii sezonul 10

„Eu cu Bianca, după zece ani de zile, încă o iubesc mult mai mult. Noi suntem chiar ok. Dacă e să zic că am niște lipsuri, am eu problemele mele mentale: trece una, mă uit la … ei! Trece alta, mă uit la… ei! Ce vrei să zic?! Așa sunt făcut”, a fost confesiunea făcută de Prințul Marco pentru Lorenzo.

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Într-o altă ocazie, acesta a făcut alte afirmații îndrăznețe.

Bianca Ghiurcă de la Insula Iubirii sezonul 10

„Greșesc că așa sunt făcut. Îmi place viața, zâmbesc. Mie îmi place flirtul foarte mult”, a mărturisit el pentru Marcel Andrei (Maluma).

Într-o altă conversație, acesta a spus: „Știți care e tiparul meu de femeie? Bianca, dar mai…”.

Așa cum era de așteptat, imagininle au rănit-o extrem de tare pe Bianca Ghiurcă.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.