Insula Iubirii, 12 septembrie 2026. Noutate la prima ceremonie a focului! Radu Vâlcan le-a pus pe concurente în fața unei alegeri

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, Radu Vâlcan a anunțat altă noutate, la primul bonfire. Descoperă ce le-a pus pe concurente să facă.

În ediția 4 din 12 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, show din programul TV al Antenei 1, gongul s-a auzit pentru prima oară în acest sezon și flacăra ispitei s-a aprins, pentru prima oară.

Noutate la prima ceremonie a focului! Radu Vâlcan le-a pus pe concurente în fața unei alegeri. Ce le-a anunțat, în ediția din 12 septembrie 2026 a show-ului Insula Iubirii

În ediția din 12 septembrie 2026 a show-ului Insula Iubirii, liniștea a fost înlocuită de panică atunci când s-a auzit, în premieră, gongul! Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată în acest sezon și concurentele au început să se întrebe ce s-a întâmplat. Așa cum era de așteptat, petrecerea s-a oprit și toată lumea a început să fie absorbită de discuții cu privire la ce s-ar fi putut petrece în vila băieților.

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Fără să mai stea pe gânduri, concurentele s-au pregătit și au plecat să participe la prima ceremonie a focului din sezonul 10.

Concurentele în drum spre bonfire, la Insula Iubirii sezonul 10

„Bine ați venit la prime ceremonie a focului!”, le-a întâmpinat Radu Vâlcan pe concurente.

Au fost momente extrem de tensionate și tinerele au așteptat cu sufletul la gură să afle vești.

Concurentele în drum spre bonfire, la Insula Iubirii sezonul 10

„S-a aprins focul, înseamnă că unul dintre băieții noștri a încălcat o regulă”, a răspuns Bianca Ghiurcă, atunci când prezentatorul a întrebat-o dacă e bine.

„Aceste ceremonii ale focului sunt pentru voi, vin în ajutorul vostru. Sunt cele mai concludente momente, aici puteți să vedeți acțiuni, momente. Este singura ocazie în care îi puteți vedea pe partenerii voștri așa cum nu aveați ocazia să îi vedeți acasă. Nu înseamnă nimic altceva decât că sunteți mai aproape de adevăr”, a zis Radu Vâlcan.

Un moment neașteptat a fost atunci când acesta a făcut un anunț neașteptat și a explicat ce noutate mai aduce sezonul 10! Prezentatorul a deschis o cutie de lemn și a dat concurentelor șansa de a-și alege câte un colier, ca simbol al legăturii cu partenerul.

„Dacă simțiți că ceva se schimbă în sentimentele voastre aveți dreptul să le aruncați în foc”, a zis Radu, după ce a oferit colierele.

Insula Iubirii sezonul 10 se difuzează în fiecare zi de VINERI, de la ora 20:30, dar și SÂMBĂTĂ, de la ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.