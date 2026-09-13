Să-ți faci patul imediat după ce te trezești pare unul dintre cele mai banale și sănătoase obiceiuri de dimineață. Specialiștii atrag însă atenția că ar fi mai bine să aștepți puțin înainte să aranjezi așternuturile. Explicația are legătură cu umezeala care rămâne în pat peste noapte.

De ce nu este bine să-ți faci patul imediat după ce te trezești. Ce recomandă specialiștii | Profimediaimages.ro

Pentru multe persoane, dimineața începe în același fel: se ridică din pat, întind cearșaful, aranjează pernele și trag imediat pilota peste saltea. Deși camera arată instantaneu mai ordonată, din punctul de vedere al igienei ar putea exista o variantă mai bună.

De ce nu este recomandat să-ți faci patul imediat după ce te trezești

În timpul nopții, corpul elimină căldură și umiditate, iar o parte dintre acestea ajung în așternuturi și saltea. Dacă patul este acoperit imediat după trezire, uscarea lenjeriei poate fi încetinită. Specialiștii de la Cleveland Clinic recomandă să nu ne grăbim să facem patul dimineața. Lăsarea păturii sau a pilotei date la o parte pentru o perioadă permite așternuturilor să se usuce și reduce umezeala preferată de acarieni și bacterii, potrivit www.clevelandclinic.org.

Acarienii sunt organisme microscopice care se găsesc frecvent în saltele, perne, covoare, perdele și alte materiale textile. Nu mușcă oamenii, însă proteinele provenite de la aceștia pot declanșa reacții alergice în cazul persoanelor sensibile. Printre manifestările alergiei la acarieni se pot număra congestia nazală, strănutul, tusea, mâncărimile și lăcrimarea ochilor, conform www.clevelandclinic.org.

Ce legătură există între umiditate și acarieni

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Acarienilor le priește umiditatea. Tocmai de aceea, controlarea nivelului acesteia în locuință este una dintre măsurile recomandate persoanelor care au probleme cu alergiile. Cleveland Clinic recomandă menținerea umidității din locuință sub 50%, deoarece acarienii se reproduc mai ușor în condiții de umiditate ridicată. Legătura dintre umiditate și acarieni a fost analizată și în studii de specialitate. Cercetările au arătat că reducerea umidității relative poate limita semnificativ dezvoltarea populațiilor de acarieni. De aici vine și recomandarea de a lăsa patul să se aerisească după trezire. În loc să tragi imediat pilota peste întreaga saltea, o poți lăsa dată la o parte cât timp îți faci rutina de dimineață.

Cât timp ar trebui să lași patul nefăcut

Nu există o regulă medicală universală care să spună că patul trebuie lăsat descoperit un anumit număr de minute. Ideea importantă este ca umezeala și căldura acumulate în timpul nopții să aibă timp să se disipeze înainte ca salteaua să fie acoperită din nou. Unele recomandări recente ale specialiștilor în curățenie vorbesc despre aproximativ 30-60 de minute de aerisire înainte de a face patul. Practic, te poți ridica din pat, poți da pilota spre capătul patului și îți poți continua rutina obișnuită. După ce te-ai spălat, ai luat micul dejun sau ți-ai băut cafeaua, te poți întoarce să aranjezi patul.

De unde a pornit teoria potrivit căreia este mai bine să nu-ți faci imediat patul

Ideea nu este nouă. În urmă cu mai bine de două decenii, cercetători de la Kingston University din Marea Britanie analizau modul în care condițiile din locuințe influențează acarienii. Dr. Stephen Pretlove explica faptul că acarienii au nevoie să absoarbă apă din atmosferă pentru a supraviețui. Lăsarea patului nefăcut permite umezelii din așternuturi și saltea să se elimine mai ușor, potrivit www.kingston.ac.uk. Asta nu înseamnă însă că simplul fapt că lași patul nefăcut va elimina toți acarienii din dormitor. Este doar una dintre măsurile care pot contribui la crearea unui mediu mai puțin favorabil acestora.

Ce poți face pentru a reduce acarienii din dormitor

Mult mai importante sunt curățarea regulată și controlul umidității. Cleveland Clinic recomandă spălarea periodică a lenjeriei, folosirea huselor de protecție pentru saltea și perne în cazul persoanelor cu alergii, aspirarea regulată și menținerea unei umidități scăzute în locuință. Așadar, nu este nevoie să renunți la obiceiul de a-ți face patul în fiecare dimineață. Diferența este momentul în care o faci. În loc să aranjezi așternuturile imediat ce te-ai ridicat, lasă-le o perioadă descoperite. Patul va fi la fel de ordonat în restul zilei, dar lenjeria și salteaua vor avea timp să piardă din căldura și umezeala acumulate în timpul nopții.

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