Antena Căutare
Home Insula Iubirii Insula Iubirii, lider detașat de audiență. Ce s-a întâmplat în cele două vile după primul bonfire

Insula Iubirii, lider detașat de audiență. Ce s-a întâmplat în cele două vile după primul bonfire

Zilele de acomodare s-au scurs. Primele date-uri le-au amintit că partenerii lor sunt departe și că trebuie să se adapteze la momentele de cunoaștere a altor persoane. Primele imagini de la bonfire au adus lacrimi, reproșuri și gânduri tot mai puternice. Testul a început și arde mai dur cu fiecare zi care se scurge.

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 09:54 | Actualizat Duminica, 20 Septembrie 2026, 09:55
Insula Iubirii, lider detașat de audiență | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cel de-al zecelea sezon din Insula Iubirii îi ținepe cei de acasă părtași la trăiri reale, care subliniază efectul celui mai dur test al relațiilor. Săptămâna viitoare, doar sâmbătă, emisiunea continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Bonfire-ul băieților a fost unul surprinzător – de la Remi care a făcut o analiză neașteptată a relației lui cu Bianca, la Marcel care a discutat despre el însuși din sezonul 8 versus cel din prezent, căsătorit, la Lorenzo, care a avut resentimente vizavi de propriile sale acțiuni.

Însă, seara a atins apogeul, când în paralel, în cele două vile, petrecerile s-au oprit! Fetele au avut parte de un nou mesaj al cutiei cu surprize, care a șocat-o pe Bianca Iotu, iar băieții au primit vizita lui Radu, care a dorit să discute cu Remi.

Se pare că relația celor doi are parte de primele provocări reale. Cum vor continua lucrurile, rămâne de văzut!

Articolul continuă după reclamă

Cea de-a șasea ediție din acest sezon a adus emoții greu de imaginat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 23.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating şi 17.1% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, înregistrând 4.2 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea
3.6 puncte de rating și 13.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, cu 4.3 puncte de rating și 15% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:37, aproape 900 mii de telespectatori erau atenți la fiecare detaliu.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 1.8 puncte de rating și 18.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 4.3 puncte de rating și 22.0% cotă de piață, față de PRO TV care avea doar 3.3 puncte de rating și 17.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Băieții la bonfire
Radu Vâlcan și Remi Dobre

Săptămâna viitoare, Insula Iubirii se va vedea doar sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, după ce vineri, România va întâlni Suedia, în direct la Antena 1.

Insula Iubirii, lider detașat de audiență! Ce urmează în ediția din această seară. Radu Vâlcan intră în vila băieților...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani Laurenţiu Reghecampf, urare neaşteptată în ziua în care a împlinit 51 de ani
Observatornews.ro "Facem totalul și împărțim la final". Cum scapi de calcule după vacanța cu prietenii "Facem totalul și împărțim la final". Cum scapi de calcule după vacanța cu prietenii
Antena 3 Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!” Un nepalez care lucrează în România a arătat pe TikTok câți bani a câștigat: „Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”
Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, răsfățat de ispita Gabriella Barbu: ”S-a temut să nu-l ating”
Insula Iubirii Sezonul 10. Prințul Marco, răsfățat de ispita Gabriella Barbu: ”S-a temut să nu-l ating”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion, amintire cu Alberto Grecu de acum 4 ani! Unde l-a văzut
Insula Iubirii Sezonul 10. Claudia Ion, amintire cu Alberto Grecu de acum 4 ani! Unde l-a văzut
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x