Insula Iubirii, lider detașat de audiență. Ce s-a întâmplat în cele două vile după primul bonfire

Zilele de acomodare s-au scurs. Primele date-uri le-au amintit că partenerii lor sunt departe și că trebuie să se adapteze la momentele de cunoaștere a altor persoane. Primele imagini de la bonfire au adus lacrimi, reproșuri și gânduri tot mai puternice. Testul a început și arde mai dur cu fiecare zi care se scurge.

Cel de-al zecelea sezon din Insula Iubirii îi ținepe cei de acasă părtași la trăiri reale, care subliniază efectul celui mai dur test al relațiilor. Săptămâna viitoare, doar sâmbătă, emisiunea continuă la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Bonfire-ul băieților a fost unul surprinzător – de la Remi care a făcut o analiză neașteptată a relației lui cu Bianca, la Marcel care a discutat despre el însuși din sezonul 8 versus cel din prezent, căsătorit, la Lorenzo, care a avut resentimente vizavi de propriile sale acțiuni.

Însă, seara a atins apogeul, când în paralel, în cele două vile, petrecerile s-au oprit! Fetele au avut parte de un nou mesaj al cutiei cu surprize, care a șocat-o pe Bianca Iotu, iar băieții au primit vizita lui Radu, care a dorit să discute cu Remi.

Se pare că relația celor doi are parte de primele provocări reale. Cum vor continua lucrurile, rămâne de văzut!

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Cea de-a șasea ediție din acest sezon a adus emoții greu de imaginat, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:00 – 00:04, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.9 puncte de rating şi 23.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating şi 17.1% cota de piaţă. Și la nivelul publicului urban, Antena 1 a fost pe primul loc, înregistrând 4.2 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, față de PRO TV care avea

3.6 puncte de rating și 13.2% cotă de piață. La nivelul publicului național, Antena 1 conducea clasamentul audiențelor, cu 4.3 puncte de rating și 15% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:37, aproape 900 mii de telespectatori erau atenți la fiecare detaliu.

Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 1.8 puncte de rating și 18.1% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 4.3 puncte de rating și 22.0% cotă de piață, față de PRO TV care avea doar 3.3 puncte de rating și 17.1% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani.

Săptămâna viitoare, Insula Iubirii se va vedea doar sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, după ce vineri, România va întâlni Suedia, în direct la Antena 1.