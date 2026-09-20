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Cât costă să chemi ambulanța în diferite țări ale lumii. Diferențele sunt uriașe: unde serviciul este gratuit

Costul unei călătorii cu ambulanța poate fi radical diferit de la o țară la alta. În timp ce în unele state intervenția serviciului public de urgență este oferită fără ca pacientul să primească o factură pentru transport, în altele o singură deplasare poate ajunge la sute sau chiar mii de dolari.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 10:00 | Actualizat Sambata, 19 Septembrie 2026, 21:44
Cât costă să chemi ambulanța în diferite țări ale lumii. Diferențele sunt uriașe: unde serviciul este gratuit | Profimediaimages.ro
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O comparație devenită virală pe rețelele sociale prezintă costurile ambulanței în mai multe țări, printre care Statele Unite, Australia, Canada, Germania, India, Coreea de Sud, Japonia și Marea Britanie. Realitatea este însă ceva mai complicată, pentru că prețul poate depinde de regiune, tipul intervenției, distanță și asigurarea pacientului.

Cât costă ambulanța în Statele Unite

SUA reprezintă unul dintre cazurile în care costurile pot fi considerabile. Nu există însă un preț unic valabil pentru orice pacient și orice intervenție. Tarifele diferă în funcție de furnizor, tipul ambulanței, nivelul îngrijirii acordate, distanța parcursă și asigurarea medicală. Pentru beneficiarii Medicare există un sistem federal de calcul al sumelor rambursate pentru transporturile eligibile, care include un tarif de bază și costuri asociate distanței, conform ⁠www.cms.gov.

În Australia, prețul depinde de statul în care te afli

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Nici Australia nu are un tarif național unic. Mai mult, sistemul Medicare nu acoperă în mod obișnuit serviciile de ambulanță, conform ⁠www.healthdirect.gov.au. Regulile sunt stabilite la nivelul statelor și teritoriilor. Queensland și Tasmania oferă transportul cu ambulanța fără cost direct pentru rezidenții eligibili, în timp ce în alte regiuni pacienții pot plăti sau pot beneficia de acoperirea unei asigurări.

Cât plătești pentru ambulanță în Canada

Și în Canada lucrurile diferă de la o provincie la alta. Canadian Medical Association explică faptul că ambulanțele nu sunt acoperite prin Canada Health Act, însă provinciile subvenționează în grade diferite aceste servicii. De exemplu, în Ontario, o persoană cu asigurarea provincială valabilă plătește în mod obișnuit o coplată de 45 de dolari canadieni pentru o deplasare considerată necesară medical. Dacă transportul nu este considerat necesar medical, suma poate ajunge la 240 de dolari canadieni, conform ⁠www.ontario.ca. În Alberta, tariful publicat în prezent este de 385 de dolari canadieni atunci când pacientul este transportat și de 250 de dolari pentru evaluarea fără transport.

În Germania, persoanele asigurate au o coplată limitată

În Germania, asigurarea publică de sănătate poate acoperi transportul medical necesar, inclusiv intervențiile de urgență către spital. Pentru transporturile care intră în sistemul asigurării publice, pacientul achită în general 10% din cost, însă coplata este de minimum 5 euro și maximum 10 euro pentru o călătorie, potrivit Ministerului Federal al Sănătății din Germania, ⁠www.bundesgesundheitsministerium.de.

În India există servicii publice de ambulanță gratuite

India dispune de rețele publice de ambulanță accesibile prin numerele 108 și 102, iar sistemul național de urgență integrează progresiv aceste servicii cu numărul 112. În mai multe state, serviciul 108 este oferit gratuit pacienților. De exemplu, autoritățile din Maharashtra precizează explicit că serviciile de urgență 108 sunt disponibile 24 de ore din 24 și sunt gratuite pentru pacient, conform ⁠www.nhm.maharashtra.gov.in.

Ambulanțele 119 sunt gratuite în Coreea de Sud

În Coreea de Sud, serviciul public de ambulanță 119 este gratuit. Autoritățile din Seul precizează că numărul 119 poate fi apelat pentru situații de urgență și pentru solicitarea unei ambulanțe, serviciul fiind disponibil fără taxă. Site-ul oficial al serviciului 119 confirmă, de asemenea, că transportul realizat de ambulanțele serviciilor de pompieri este gratuit, indiferent de distanța parcursă.

În Japonia, ambulanța publică poate fi solicitată prin 119

Japonia dispune, la rândul său, de un sistem public de ambulanțe coordonat prin serviciile de pompieri și urgență, iar numărul pentru solicitarea unei ambulanțe este 119. Fire and Disaster Management Agency este instituția care coordonează sistemul național de intervenție, conform ⁠www.fdma.go.jp. Trebuie însă făcută diferența între transportul de urgență și costurile tratamentului medical primit ulterior la spital. Faptul că ambulanța publică nu generează în mod obișnuit o taxă de transport nu înseamnă că toate serviciile medicale ulterioare sunt gratuite.

În Marea Britanie, transportul de urgență prin NHS este gratuit

În Marea Britanie, o persoană care se confruntă cu o urgență medicală poate suna la 999. NHS precizează explicit că pacientul nu trebuie să plătească pentru transportul de urgență la spital, conform ⁠www.nhs.uk.
Serviciul este destinat urgențelor grave, precum accidente severe, accidente vasculare cerebrale sau infarct. Pentru problemele care nu pun viața în pericol, NHS recomandă utilizarea altor servicii medicale, inclusiv numărul 111.

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