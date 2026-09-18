Andrei Bordeianu a revenit cu un mesaj emoționant după accidentul grav de motocicletă. Ce a dezvăluit despre starea sa: „Îmi este greu...”

Andrei Bordeianu, mesaj cu lacrimi în ochi despre starea sa de sănătate. În ce situație se află, de fapt: „Îmi este greu...” | Instagram

Andrei Bordeianu a revenit în mediul online cu un videoclip extrem de emoționant, la câteva săptămâni după ce a fost implicat într-un accident grav de motocicletă. Influencerul a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și despre perioada dificilă prin care trece în urma accidentului.

Andrei Bordeianu, mesaj cu lacrimi în ochi despre starea sa de sănătate

Accidentul a avut loc pe 25 august, pe Bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei. Andrei Bordeianu se afla pe motocicletă în momentul în care a intrat în coliziune cu un autoturism care ieșea dintr-o zonă de acces către bulevard.

Imaginile surprinse de o cameră de bord au arătat momentul impactului. Potrivit Observatornews.ro, autoturismul a pătruns pe șosea pentru a vira la stânga și i-ar fi tăiat calea motociclistului. În urma coliziunii, Andrei a fost proiectat de pe motocicletă. Observator News

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Influencerul, în vârstă de 28 de ani, a fost transportat la Spitalul Universitar din București și internat inițial în secția de Terapie Intensivă.

Potrivit informațiilor apărute după accident, Andrei a suferit fracturi la ambele mâini, leziuni la nivelul bazinului și mai multe fracturi costale. Ulterior, au venit și vești mai bune. Medicii l-au scos de la Terapie Intensivă și l-au transferat pe secția de Ortopedie, starea sa fiind stabilă.

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La acel moment, informațiile indicau că Andrei urma să mai aibă nevoie de intervenții chirurgicale și de o perioadă îndelungată de recuperare. Acum, acesta a oferit noi detalii despre starea sa și despre felul în care se simte după accident.

În ce situație se află, de fapt: „Îmi este greu...”

În videoclipul publicat în mediul online, Andrei Bordeianu a vorbit cu aproape lacrimi în ochi despre perioada prin care trece. Acesta a mărturisit că este recunoscător că poate vorbi și că accidentul nu a avut consecințe și mai grave.

„Mă recuperez după cel mai cumplit accident din viața mea. Astăzi mă bucur să vă fac acest clip cu aproape lacrimi în ochi. Sunt cel mai recunoscător lui Dumnezeu că pot să vorbesc și că nu a fost mai cumplit de atât. Vă aștept cu comentarii și întrebări și o să încerc să vă răspund tuturor. Așa va fi și pentru mine mai ușor acest proces.

Vă mulțumesc că ați fost alături de mine în număr atât de mare. Zeci de mii de oameni. Ceea ce voiam să vă spun este că sunt bine. Sunt încă pe patul de spital, imobilizat la pat. A fost un accident foarte grav, care s-a lăsat cu o mână ruptă, cu o fractură la ambele oase de la mâini, o fractură dublă.

La cealaltă mână am avut și la aceasta fractură. Cea mai gravă este disjuncția bazinului, care practic mă ține la pat. Nu mă pot mișca. S-au adăugat două plăci și un fixator, pe care o să vi-l arăt în următoarele clipuri.

Vreau să fiu cât mai transparent cu voi. Aceasta, din păcate, este cea mai gravă. Îmi este greu, nu pot să fac nimic de unul singur, nu pot să merg la baie, nu pot să fac nimic, totul se întâmplă la pat.

Nu am văzut niciodată atât de multă iubire cât am văzut din partea comunității mele. O să încerc să fac ca un mic jurnal, să fiu alături de voi și voi alături de mine. Mă ajută tare mult orice vorbă bună și rugăciune.

Vă salut și revin cu noi clipuri. Leul vostru, să știți că e puternic și nu renunță niciodată și o să mă fac bine pentru mine, pentru familia mea și pentru voi”, a transmis Andrei Bordeianu.

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Influencerul le-a mulțumit astfel celor care i-au transmis mesaje de susținere și a anunțat că intenționează să documenteze perioada de recuperare în mediul online. Andrei spune că sprijinul primit din partea comunității îl ajută să treacă mai ușor prin această perioadă și că își dorește să revină cu noi videoclipuri pe parcursul recuperării.