Nicolai Tand, anunț neașteptat despre familia sa. Ce schimbare radicală a făcut: „Rupți de oboseală, dar...”

Nicolai Tand a făcut anunțul mult așteptat: el și familia sa se mută în casă nouă. Chef-ul a publicat primele imagini din fața noii locuințe.

Nicolai Tand a anunțat o schimbare importantă în familia sa. Chef-ul a dezvăluit că el și cei dragi se pregătesc să înceapă un nou capitol, într-o casă nouă. Vestea a fost făcută publică chiar de Nicolai, care a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie din fața noii locuințe.

Nicolai Tand, schimbare importantă în familie

În imagine, Nicolai Tand apare în fața casei, iar mesajul transmis de acesta lasă să se înțeleagă cât de important este momentul pentru întreaga familie. Chiar dacă perioada mutării vine cu oboseală și multe lucruri de pus la punct, bucuria că visul lor devine realitate pare să fie mai puternică.

„Rupti de oboseală, dar fericiți că visul prinde contur: ne mutăm la casa nouă!”, a spus Nicolai Tand în mediul online.

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Alături de el este și soția sa, Monica, care a fost prezentă în imaginile publicate de chef. Cei doi au împărtășit de-a lungul timpului cu urmăritorii lor momente importante din viața de familie, iar noua locuință reprezintă acum un alt pas semnificativ pentru ei.

De altfel, Monica Tand a publicat în trecut mai multe imagini și mesaje care le-au dat de înțeles celor care îi urmăresc că familia se pregătește pentru o schimbare. Acum, mutarea a devenit oficială, iar Nicolai a ales să împărtășească vestea cu fanii săi.

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Nicolai Tand și Monica, un nou capitol pentru familia lor

Pentru familia Tand, mutarea într-o casă nouă vine după o perioadă în care cei doi au lăsat treptat să se vadă că pregătesc ceva important. Acum, visul despre care vorbește Nicolai începe să prindă contur, iar familia se află în mijlocul unei etape pline de emoție.

Mutarea vine, inevitabil, și cu multă muncă. Cutii, lucruri de aranjat și numeroase detalii de pus la punct fac parte din această perioadă, însă mesajul lui Nicolai arată că oboseala este însoțită de sentimentul de împlinire.

Chef-ul este foarte activ în mediul online și obișnuiește să împărtășească momente din viața sa profesională și personală. De această dată, însă, atenția s-a îndreptat către un moment important pentru familia lui: începutul unei noi vieți în casa pe care și-au dorit-o.