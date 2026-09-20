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Pare o cămașă obișnuită, dar poate păcăli AI-ul. Ce „vede” camera când o porți

O cămașă cu un imprimeu colorat poate deruta anumite sisteme AI. Cum funcționează „Digital Camouflage” și ce vede camera când o porți.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Duminica, 20 Septembrie 2026, 09:00 | Actualizat Vineri, 18 Septembrie 2026, 11:25
Pare o cămașă obișnuită, dar poate păcăli AI-ul. Ce „vede” camera când o porți | Shutterstock
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La prima vedere, pare o cămașă obișnuită, cu un imprimeu abstract și foarte colorat. Verde, roz, portocaliu și forme care par să nu aibă o semnificație anume. În realitate, modelul a fost conceput special pentru a deruta anumite sisteme de inteligență artificială care folosesc camere video pentru a identifica obiecte și persoane.

Ce „vede” camera când o porți

Cămașa se numește „Digital Camouflage” și a fost creată de artistul și designerul german Simon Weckert.

Proiectul este prezentat pe site-ul oficial al artistului drept o instalație și un obiect vestimentar aflat în dezvoltare din 2025. Potrivit lui Weckert, imprimeul a fost conceput pentru a perturba modul în care sistemele de computer vision identifică o siluetă umană.

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Cum încearcă această cămașă să „păcălească” inteligența artificială

Tehnica folosită este cunoscută drept „adversarial attack”, adică modificarea datelor vizuale astfel încât un algoritm să interpreteze greșit ceea ce se află în fața camerei. În cazul „Digital Camouflage”, modelul de pe material a fost dezvoltat și testat împotriva YOLO, o familie de sisteme open-source folosite pentru detectarea obiectelor în imagini și videoclipuri.

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Site-ul oficial al proiectului precizează că imprimeul a fost construit pentru a viza caracteristicile vizuale pe care detectoarele de obiecte le caută atunci când încearcă să identifice o persoană. În testele prezentate de Weckert, sistemul poate înceta să îl mai clasifice drept „PERSON” pe omul care poartă cămașa, deși acesta rămâne perfect vizibil pentru ochiul uman.

Un test independent a arătat cât de surprinzător poate fi efectul. Jurnalistul Jason Koebler de la 404 Media a asistat la o demonstrație în care un sistem de recunoaștere a imaginilor afișa o casetă verde și eticheta „PERSON” în jurul său. Atunci când cămașa „Digital Camouflage” a fost pusă în fața camerei, caseta și eticheta au dispărut. Când materialul a fost îndepărtat, sistemul a început din nou să îl detecteze drept persoană. Testul a fost relatat de 404 Media pe 1 septembrie 2026.

Omul este vizibil. Algoritmul este cel „păcălit”

Important este că „Digital Camouflage” nu îl face pe purtător invizibil, spune Fast Company. Persoana continuă să apară în imaginile camerei și poate fi văzută fără probleme de un observator uman. Ceea ce poate fi afectat este clasificarea făcută de un anumit algoritm: sistemul poate să nu mai identifice persoana ca „PERSON”.

Fast Company explică faptul că sistemele de detectare a obiectelor nu „văd” imaginile asemenea oamenilor. Ele analizează tipare statistice formate din margini, texturi și culori, pe care le-au asociat în procesul de antrenare cu anumite categorii, inclusiv cea de „person”. Modelul de pe cămașă a fost optimizat tocmai pentru a transmite acestor rețele semnale vizuale care pot perturba clasificarea.

Există însă o limitare importantă. Rezultatul depinde de modelul AI folosit, distanță, unghi și condițiile de iluminare. Simon Weckert precizează că proiectul nu reprezintă o soluție universală împotriva sistemelor de supraveghere și că nu susține că respectiva cămașă poate păcăli sistemele proprietare folosite de autorități. Aceste tehnologii nu sunt publice, astfel că nu pot fi testate independent în același mod.

De ce a fost creată cămașa „Digital Camouflage”

Proiectul are și o componentă artistică și critică. Weckert l-a documentat în zona Kottbusser Tor din Berlin, în contextul extinderii sistemelor de supraveghere care folosesc analiza automată a imaginilor. 404 Media notează că acolo au fost instalate camere capabile să detecteze persoane și diferite tipuri de comportamente.

Artistul spune explicit că „Digital Camouflage” nu este o „mantie a invizibilității” și nici un instrument garantat pentru evitarea supravegherii poliției. Ideea proiectului este mai degrabă să scoată în evidență limitele și vulnerabilitățile tehnologiei și să ridice întrebări despre cât de mult ne bazăm pe sisteme automate care analizează oamenii din spațiul public.

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Și mai important: proiectul vizează detectarea persoanelor, nu trebuie confundat automat cu recunoașterea facială. Faptul că un anumit detector nu mai clasifică purtătorul drept „PERSON” nu înseamnă că orice alt sistem AI nu i-ar putea detecta sau analiza fața.

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