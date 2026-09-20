Iată care e cea mai frecventă greșeală pe care o fac românii în propria locuință atunci când vine frigul!

Ai acest obiect lângă calorifer? Greșeala pe care mulți români o fac când vine frigul | Shutterstok

Potrivit experților de la lovedeco.ro, de cele mai multe ori, nu centrala este de vină pentru senzația de frig din casă, ci modul în care este folosit spațiul sau obiceiurile zilnice. Iată ce greșeli îți pot face casa mai răcoroasă și ce soluții să implementezi pentru a menține un mediu cald și plăcut!

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De ce simți casa ta mai friguroasă iarna

Greșeala majoră pe care mulți români o fac atunci când vine frigul este blocarea sau acoperirea caloriferului cu piese de mobilier, cum ar fi canapeaua sau biroul, și cu draperii lungi și groase.

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Mobilierul poate contribui la senzația de frig. O canapea sau o perdea groasă lipită de calorifer blochează circulația aerului cald. În plus, materialele dure din casă, cum ar fi gresia, absorb și mențin frigul pentru mult timp, potrivit lovedeco.ro.

Deși poate părea banal, piesele de mobilier plasate în fața caloriferului contribuie la scăderea temperaturii din locuință cu până la trei grade Celsius, forțând centrala să meargă mai mult și crescând artificial factura la energie.

Ce poți să faci, în schimb, este să așezi canapelele sau dulapurile la o distanță de cel puțin 30-50 centimetri față de calorifer pentru a permite căldurii să se răspândească uniform în cameră, potrivit evz.ro.

Deși mulți români fac acest lucru când se lasă frigul, hainele și textilele nu ar trebui să stea la uscat pe calorifer. Acoperirea directă a caloriferului cu haine umede oprește fluxul de căldură și crește umiditatea din casă. Un aer umed va accentua senzația de frig, chiar dacă termostatul arată o temperatură optimă, potrivit unui clip postat de PPC România pe Facebook.

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Ce este bine să faci în sezonul rece pentru a menține căldura în casă

Zona din jurul caloriferului trebuie să rămână cât mai liberă. Hainele, perdelele, păturile, hârtiile, cutiile și alte materiale nu ar trebui depozitate lângă sistemele de încălzire. Așadar, o reorganizare rapidă a mobilierului, pentru a nu mai bloca sursele de căldură, reprezintă o soluție rapidă pentru a păstra o atmosferă cât mai caldă în căminul tău.

În cazul unui încălzitor portabil, se recomandă plasarea obiectelor la aproximativ 90 de centimetri pentru a evita orice incident. De asemenea, dacă oamenii părăsesc locuința sau merg la culcare, acesta trebuie închis.

Pentru a transforma o locuință friguroasă într-una cât mai confortabilă, soluțiile sunt atât tehnice, cât și de zi cu zi.

În primul rând, trebuie verificată izolația și, dacă este cazul, îmbunătățită. Ferestrele trebuie și ele etanșate corect, fie prin reglaje și înlocuirea garniturilor, fie prin montaj profesional cu benzi speciale, potrivit lovedeco.ro.

Totodată, este important să controlezi umiditatea din casă prin aerisire corectă, hote din bucătărie sau ventilatoare în baie.

De asemenea, instalația de încălzire trebuie întreținută periodic. Aerisirea caloriferelor, verificarea presiunii în centrală și reviziile anuale sunt esențiale pentru ca întreg sistemul să funcționeze la capacitate maximă, mai relatează sursa citată mai sus.