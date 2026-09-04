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Radu Vâlcan, surprins de concurenții de la Insula Iubirii 2026. Ce a observat la cuplurile din sezonul X

Radu Vâlcan face dezvăluiri despre cel de-al zecelea sezon „Insula Iubirii” și recunoaște că dinamica dintre concurenți l-a surprins mai mult decât în edițiile precedente. Prezentatorul vorbește despre un sezon „maxim”, în care s-au întâmplat lucruri extrem de intense.

Autor: Denisa Bita
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:24 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:39
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„Insula Iubirii” revine în această seară cu cel de-al zecelea sezon, iar cinci cupluri sunt pregătite să își pună relațiile la încercare în Thailanda. Sub privirile lui Radu Vâlcan, concurenții vor avea parte de întâlniri, tentații și situații care le pot schimba radical parcursul în emisiune. Premiera sezonului poate fi urmărită în această seară, de la ora 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Radu Vâlcan consideră că sezonul 10 își merită pe deplin statutul de ediție aniversară. După ce a urmărit deja primul episod, prezentatorul spune că intensitatea situațiilor care s-au petrecut între concurenți este una aparte și că au existat momente care l-au surprins chiar și pe el. Deși nu a vrut să ofere detalii care să strice surpriza telespectatorilor, Radu Vâlcan a dat de înțeles că noul sezon vine cu situații neașteptate și cu o doză de intensitate rar întâlnită în edițiile precedente.

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Radu Vâlcan a ținut să vorbească și despre oamenii din spatele camerelor, cei care contribuie, de multe ori, fără să fie văzuți de public, la realizarea emisiunii. Prezentatorul spune că echipa „Insula Iubirii” depune un efort considerabil pentru fiecare ediție și consideră că succesul show-ului nu ar fi fost posibil fără implicarea și profesionalismul colegilor săi. El a evidențiat în mod special munca din spatele montajului și a transmis aprecierea sa întregii echipe care face posibil ca poveștile din Thailanda să ajungă pe micul ecran.

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Prezentatorul ne-a povestit și despre cât de imprevizibilă poate fi evoluția cuplurilor de la „Insula Iubirii”. Radu Vâlcan spune că au existat situații în care era convins că anumite relații vor rezista fără probleme testului, însă tocmai acele cupluri au ajuns să îl surprindă prin deciziile luate pe parcurs. Pentru el, fiecare sezon este diferit, deoarece ajunge să îi cunoască pe concurenți abia în Thailanda, moment în care începe să descopere poveștile și dinamica fiecărui cuplu, odată cu desfășurarea evenimentelor.

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Experiența de la „Insula Iubirii” îl face pe Radu Vâlcan să privească diferit relațiile și tipologiile de oameni pe care îi întâlnește în fiecare sezon. Prezentatorul recunoaște că, fiind un familist convins, există situații care îl afectează și în care devine empatic, mai ales atunci când vede anumite derapaje în comportamentul concurenților.

Radu Vâlcan spune că, deși fiecare cuplu își asumă propriile alegeri și știe motivul pentru care a venit în emisiune, își dorește ca toate perechile să plece din Thailanda cel puțin la fel cum au venit. În același timp, experiența îi reamintește că oamenii și poveștile lor sunt diferite, iar reacțiile fiecăruia în fața tentațiilor nu pot fi anticipate.

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Cum este, de fapt, experiența lui Radu Vâlcan la „Insula Iubirii”

Întrebat cum reușește să reziste ore întregi la Bonfire, Radu Vâlcan a recunoscut, cu umor, că filmările nu sunt deloc ușoare pentru el. Prezentatorul a povestit că petrece mult timp într-o singură poziție, iar după fiecare ceremonie se alege cu dureri de spate și cu senzația că îi amorțesc picioarele. Cu toate acestea, spune că adrenalina momentului îl ajută să reziste până la final și că abia după ce se ridică de pe scaun resimte cu adevărat orele petrecute acolo. Chiar și așa, Radu privește totul cu umor și spune că nu se plânge.

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Radu Vâlcan ne-a povestit și despre diferența dintre perioadele în care ajunge în Thailanda pentru filmările „Insula Iubirii” și vacanțele pe care le petrece acolo alături de familie. Deși Thailanda este una dintre destinațiile de suflet ale familiei și revin cu drag de fiecare dată, experiența este cu totul diferită atunci când merge pentru serviciu. În timpul filmărilor, prezentatorul spune că este permanent în alertă, iar programul nu poate fi stabilit dinainte, tocmai pentru că este vorba despre un reality show, în care lucrurile se pot schimba de la un moment la altul.

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Thailanda este, fără îndoială, una dintre destinațiile de suflet ale lui Radu Vâlcan, iar pasiunea pentru această țară se reflectă și în preferințele sale culinare. Prezentatorul ne-a dezvăluit că preparatul său thailandez preferat este supa Tom Yum, pe care a început chiar să o pregătească și acasă, adaptată gusturilor sale și ale copiilor. Radu Vâlcan a povestit și despre experiențele culinare mai neobișnuite pe care le-a avut în Thailanda, unde a încercat inclusiv preparate pe bază de insecte și broască.

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Thailanda ar putea fi din nou destinația familiei Vâlcan în luna decembrie, în perioada vacanței copiilor. Radu ne-a povestit că este locul lor preferat pentru vacanțe și că cei mici se simt foarte bine acolo, iar unul dintre lucrurile pe care le adoră este atmosfera relaxată pe care o adoptă încă din momentul în care ajung la cazare.

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