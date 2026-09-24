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Nattasha Black le-a pus o condiție ispitelor masculine. Ce le-a promis băieților dacă nu îi respectă dorința

Nattasha Black le-a pregătit ispitelor masculine o pedeapsă neașteptată. Ce trebuie să respecte băieții pentru a-și recupera boxa și cum au reacționat aceștia.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 24 Septembrie 2026, 16:26 | Actualizat Joi, 24 Septembrie 2026, 16:39
Nattasha Black le-a pus o condiție ispitelor masculine. Ce le-a promis băieților dacă nu îi respectă dorința | Antena 1
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Nattasha Black le-a pus o condiție neașteptată ispitelor masculine. Concurenta le-a dezvăluit băieților ce trebuie să facă pentru a rămâne în relații bune cu ea și le-a pregătit chiar și o „pedeapsă” în cazul în care nu îi respectă dorința.

Momentul a avut loc pe plajă, în timp ce Nattasha și ispitele masculine priveau împreună apusul.

Nattasha Black le-a spus ispitelor ce nu trebuie să facă

Imaginile surprinse de camerele de filmat au fost difuzate în cadrul Insula Iubirii PLUS, disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Atmosfera a fost una relaxată, iar discuția dintre concurentă și băieți a avut și o doză de umor.

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În timp ce se aflau pe plajă, unul dintre băieți i-a amintit lui Nattasha că trebuie să le spună și partea referitoare la „pedeapsă”. Concurenta nu a stat prea mult pe gânduri și le-a explicat ispitelor ce se va întâmpla dacă o supără.

„Nattasha, să le spui partea cu pedeapsa”, spune unul dintre băieți pe plajă.

Concurenta a profitat de moment pentru a le transmite tuturor regula sa și i-a avertizat că nu intenționează să repete de două ori ceea ce are de spus.

„Deci, să fiți atenți că nu repet de două ori. În caz că unul face ceva și mă supără, vă iau boxa. Vreți boxa înapoi, fiecare luați două-trei bice”, a declarat Nattasha.

Declarația a stârnit imediat amuzamentul ispitelor masculine, care au primit cu zâmbetul pe buze „amenințarea” făcută de Nattasha. Momentul a rămas într-o notă relaxată, iar băieții au continuat să petreacă timp alături de ea pe plajă.

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Ce regulă trebuie să respecte ispitele masculine

Dincolo de glumă, Nattasha pare să fi stabilit foarte clar care sunt limitele pe care băieții trebuie să le respecte atunci când petrec timp împreună. Boxa devine, în acest context, un fel de miză a serii, iar concurenta a găsit o modalitate inedită de a-i face pe băieți să țină cont de dorința ei.

Atmosfera de pe plajă a continuat apoi într-un mod relaxant, iar Nattasha și ispitele masculine au rămas împreună, bucurându-se de priveliște și de apus.

Insula Iubirii PLUS aduce în AntenaPLAY imagini și momente care completează ceea ce telespectatorii văd în episoadele difuzate la televizor. Cele mai multe dintre interacțiunile dintre concurenți și ispite pot fi urmărite astfel și dincolo de ediția principală a show-ului.

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