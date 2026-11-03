Alegerile pentru date le pot da bătăi de cap concurenților de la Insula Iubirii, însă produsele preferate le vin în ajutor

Fiecare etapă de la Insula Iubirii aduce noi momente intense. Alegerile pentru date se numără printre ele. Pentru ca fiecare concurent să aibă parte de somn liniștit înainte de marile evenimente, Springfarma le oferă o gamă variată de produse pentru orice nevoie.

O discuție despre somn a devenit rapid unul dintre momentele savuroase de la Insula Iubirii. Concurenții au ajuns să vorbească despre pastile de somn, melatonină și instrucțiunile de administrare, iar numele SpringFarma a apărut chiar în mijlocul conversației.

Alegerile pentru date le pot da bătăi de cap concurenților de la Insula Iubirii, însă Springfarma le este alături în permanență

Totul a pornit de la Andrușca, care a întrebat dacă are cineva o pastilă de somn. Ionuț Mocăniță a venit imediat cu o sugestie și i-a răspuns că are melatonină de la SpringFarma. Curioasă să afle cum trebuie administrată, Andrușca a continuat seria întrebărilor.

„Și cum?”, a vrut să știe aceasta.

„În urechi”, a răspuns Ionuț, într-un schimb de replici care a continuat într-o notă la fel de amuzantă. Andrușca a încercat să lămurească situația: „Sub limbă? Aici scrie 1 puf”.

Remi a intervenit imediat, observând o diferență între indicațiile de pe produs și cantitatea administrată: „Scrie 1 puf și tu ai luat 4”.

Momentul a adus o doză de umor în atmosfera de pe insulă, iar conversația despre melatonină a devenit un episod savuros pentru cei care urmăresc interacțiunile concurenților. Schimbul de replici a venit într-un moment care a atras atenția.

Dar discuțiile nu s-au oprit aici. În paralel, Ian părea tot mai interesat să petreacă timp alături de Andreea și să apropie relația dintre ei. „Mai voiam să stau cu tine”, i-a spus acesta, sugerând că își dorește mai multă apropiere.

Mai mult, Ian a făcut și următorul pas, întrebând-o direct: „Mergi cu mine la date?”.

Răspunsul Andreei nu a fost însă unul categoric. „Nu știu”, a spus ea, lăsând loc de interpretări. Ian a încercat să afle ce gândește și ce simte, întrebând-o cum poate ști ce își dorește dacă nu încearcă.

Andreea a avut însă o replică ce a sintetizat perfect așteptările sale: „Eu nu vreau să cred, vreau să mă surprinzi”.

Se pare că pe Insula Iubirii nu lipsesc nici momentele amuzante, nici încercările de apropiere. Între discuții despre melatonină și invitații la date, concurenții continuă să ofere momente care țin publicul cu ochii pe evoluția relațiilor.