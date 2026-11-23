Jorge a povestit la Furnicuțele cum a cerut-o în căsătorie pe actuala sa soție, chiar în momentul în care trebuiau să se despartă. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Jorge a cerut-o în căsătorie pe actuala soție în momentul în care trebuiau să se despartă: „Și ea nebună” | antena 1

Jorge și Ramona au o poveste de dragoste care a început în timp, fără gesturi spectaculoase de la prima întâlnire, dar care s-a transformat într-o relație solidă.

Jorge a cerut-o în căsătorie pe actuala soție în momentul în care trebuiau să se despartă

Artistul a cerut-o în căsătorie pe actuala sa soție într-un moment neașteptat, chiar când cei doi se pregăteau să se despartă. Invitat într-o discuție despre relația lor, Jorge și Ramona au povestit cum s-au cunoscut, ce i-a atras unul la celălalt și cum au ajuns să-și unească destinele.

Ramona a mărturisit că, inițial, nu Jorge în sine a cucerit-o, ci talentul și vocea lui. L-a văzut pe scenă, în spectacolul „Romeo și Julieta”, unde artistul interpreta rolul principal. Momentul în care l-a auzit cântând a impresionat-o profund, însă, la acea vreme, îl admira de la distanță și nu se gândea că vor ajunge să formeze un cuplu.

Articolul continuă după reclamă

Jorge a povestit că Ramona venea ani la rând la repetiții, iar apropierea lor s-a produs treptat. Dincolo de talentul artistic, femeia a fost cucerită de personalitatea lui, de inteligența și felul său diferit de a privi lucrurile. Au început să petreacă timp împreună, au avut și proiecte de business comune, iar relația s-a dezvoltat firesc, până când între ei s-a aprins o flacără.

La început, niciunul nu își imagina neapărat o nouă căsătorie. Amândoi aveau copii și veneau din vieți diferite, iar întâlnirile lor erau destul de rare. Cu toate acestea, fiecare revedere era specială, iar sentimentele au devenit tot mai puternice.

Citește și: Chefi la cuțite, lider de audiență! Chef Sautner i-a dat cuțitul de aur lui Andrei Miron. Ce urmează în această seară

Jorge a cerut-o în căsătorie când se pregăteau să se despartă

Unul dintre cele mai emoționante momente ale relației a fost cel în care Jorge a decis să o ceară în căsătorie pe Ramona, chiar într-o perioadă în care discutau despre o posibilă despărțire. Artistul a povestit că, la un moment dat, au ajuns să vorbească serios despre situația lor, după ce fetele petrecuseră timp împreună și adormiseră.

În timp ce încercau să-și clarifice sentimentele și să decidă ce urmează pentru ei, Ramona a început să plângă. Momentul a fost unul intens, iar Jorge a realizat că nu își dorește să renunțe la relația lor.

Cererea în căsătorie a venit într-un context cu totul neașteptat, iar Ramona a acceptat. Cei doi au organizat ulterior o petrecere în Turcia, alături de aproximativ 40 de persoane, timp de cinci nopți, pe care au descris-o drept o experiență extraordinară, plină de distracție.

Astăzi, Jorge privește iubirea ca pe una dintre cele mai importante forțe din viața sa și consideră că aceasta a fost superputerea care l-a ajutat să construiască relația cu Ramona și familia lor.