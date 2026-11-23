Frankie de la Insula Iubirii și-a făcut o schimbare de look, iar urmăritorii săi din mediul online au remarcat imediat diferența. De această dată, șatena nu a apelat la o intervenție estetică, ci a ales un accesoriu care îi schimbă vizibil înfățișarea. Iată despre ce este vorba!

Ce schimbare de look și-a făcut Frankie de la Insula Iubirii! | Instagram

Prezența lui Frankie la Insula Iubirii nu a trecut neobservată. Încă de la aparițiile sale în emisiune, aceasta a atras atenția prin atitudinea directă și prin declarațiile făcute în cadrul testimonialelor. Firea sa deschisă a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor, iar activitatea sa din mediul online a continuat să fie urmărită de o comunitate numeroasă.

De-a lungul timpului, ispita a fost subiectul mai multor discuții, atât datorită personalității sale, cât și aspectului fizic. Recent, Frankie le-a oferit urmăritorilor ocazia de a o vedea într-o ipostază diferită, după ce a decis să își schimbe puțin look-ul.

Cum arată Frankie de la Insula Iubirii după schimbarea de look

Frankie a ales să poarte lentile de contact de culoare gri deschis, care îi oferă privirii un aspect diferit și îi schimbă subtil trăsăturile. Chiar dacă transformarea nu este una radicală, diferența este vizibilă, iar ispita pare să fie încântată de rezultat.

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Fotografiile publicate pe rețelele de socializare au atras atenția internauților, care nu au ezitat să îi transmită complimente. Mai multe urmăritoare au fost curioase să afle de unde și-a achiziționat lentilele, semn că noul look a stârnit interes.

Frankie nu este străină de schimbările de imagine și nici de discuțiile despre aspectul său fizic. Aceasta a vorbit în repetate rânduri, fără rețineri, despre intervențiile estetice la care a apelat, dar și despre felul în care își percepe corpul în prezent.

Frankie vrea să renunțe la implanturile mamare. Ce nemulțumire are ispita de la Insula Iubirii

Frankie a făcut, în urmă cu ceva timp, o dezvăluire despre o posibilă modificare importantă pe care intenționează să o facă în privința aspectului său fizic. Ispita a mărturisit că se gândește serios să renunțe la implanturile mamare.

Aceasta a explicat că, în momentul în care a ales să își mărească bustul, avea o greutate mult mai mică. Ulterior, după ce s-a îngrășat, rezultatul intervenției nu a mai fost pe placul său, considerând că sânii au devenit prea mari pentru preferințele sale actuale.

În schimb, Frankie este foarte mulțumită de rezultatul intervenției BBL și nu ia în calcul să renunțe la aceasta.

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