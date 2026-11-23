La partea cu Lucrarea de control în cadrul emisiunii Furnicuțele, Jorge a mărturisit cu sinceritate care este viciul său din prezent.

Jorge a vorbit deschis despre ambițiile sale, despre dorința de a avea o viață mai bună și despre lucrurile care îl motivează să meargă mai departe.

Care este viciul lui Jorge în prezent. Artistul a spus adevărul la Furnicuțele

Invitat la Furnicuțele, artistul a dezvăluit care este viciul său în prezent și a mărturisit că, spre deosebire de alte tentații, succesul este cel care îl atrage cel mai mult. Pentru el, reușita nu înseamnă doar bani sau notorietate, ci și satisfacția de a-și depăși limitele și de a trăi cât mai multe momente în care simte că a ajuns acolo unde și-a dorit.

Jorge a povestit că, în ciuda aparențelor, în tinerețe era un tip timid. Deși i se spunea că este frumușel, nu avea curajul să facă primul pas și îi privea cu o anumită invidie pe cei care aveau mai mult tupeu și știau să se facă remarcați. Artistul recunoaște că, în acea perioadă, îi lipsea încrederea în sine și că se oftica atunci când vedea că alții reușeau să facă lucruri pe care el nu îndrăznea să le facă.

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Dorința de a avea o viață mai bună a apărut încă din copilărie. Jorge își amintește că, atunci când stătea în dormitorul său, își imagina cum ar arăta o viață în care ar avea foarte mulți bani și ar putea să-și îndeplinească toate dorințele. Visul de a depăși condiția în care se afla l-a însoțit ani la rând, iar la 18 ani, după ce și-a luat permisul de conducere, era deja convins că își dorește mai mult de la viață.

Jorge, despre succes, mândrie și momentele care l-au schimbat

Artistul a vorbit și despre perioada în care a devenit cunoscut, mărturisind că celebritatea a venit cu experiențe care l-au obligat să se schimbe. Își amintește că, pentru prima dată, a început să poarte ochelari de soare în mall, însă, în timp, a învățat să-și gestioneze orgoliul și să nu se lase influențat de imaginea pe care o avea în fața celorlalți.

Jorge consideră că este important să-ți păstrezi demnitatea și să poți merge cu capul sus chiar și atunci când treci prin perioade dificile, când simți că ești la pământ. Experiențele l-au învățat să-și stăpânească mândria și să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

Un alt episod important din viața sa a fost perioada în care a stat șapte ani departe de biserică, după ce tatăl său a suferit un AVC chiar în lăcașul de cult, în a doua zi de Paște. A fost o experiență care l-a marcat profund și care i-a influențat relația cu credința.

În prezent, Jorge spune că viciul său este succesul și dorința de a experimenta cât mai multe reușite. „Din punctul meu de vedere, îmi doresc să trăiesc mai mult succes, de mai multe ori”, a mărturisit artistul, explicând că ambiția de a evolua și de a-și depăși propriile limite continuă să îl motiveze.