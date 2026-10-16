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Bianca Iotu, declarații dure despre Remi în fața ispitelor. Ce a spus despre iubitul ei: „Nu vreau să-l jignesc, dar…”

Un mesaj auzit pentru prima dată la vila băieților l-a afectat profund pe Remi. Ce a spus Bianca despre relația lor și ce decizie pare să fi luat concurenta de la Insula Iubirii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 22:52 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 22:59
Bianca Iotu, declarații dure despre Remi în fața ispitelor. Ce a spus despre iubitul ei: „Nu vreau să-l jignesc, dar…” | Antena 1
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Cutia de la Insula Iubirii a cântat pentru prima dată la vila băieților. Concurenții și ispitele feminine s-au strâns în jurul ei pentru a asculta mesajul înregistrat din vila fetelor.

Remi, pus în dificultate de declarațiile Biancăi în fața ispitelor masculine: „Nu vreau să-l jignesc”

De această dată, cel vizat a fost Remi, care a avut parte de o surpriză dureroasă. Cutia a dezvăluit o conversație privată purtată de partenera sa, Bianca, cu una dintre ispitele masculine. Declarațiile concurentei l-au afectat vizibil pe Remi, mai ales după ce aceasta a vorbit despre nemulțumirile din relația lor și despre decizia pe care se pregătește să o ia.

În discuția cu ispita, Bianca a lăsat să se înțeleagă că nu se mai simte fericită în relația cu Remi și că a ajuns într-un punct în care nu mai poate ignora problemele dintre ei. Mai mult, concurenta a făcut afirmații dure la adresa partenerului său, sugerând că acesta s-ar simți inferior ei.

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„Deci, 100%, el se simte că îmi este inferior. Tocmai și la chestia asta cu înșelatul, cum o face și cu cine o face. El se coboară la un nivel mult mai jos. Nu vreau să-l jignesc. Eu cred că de asta o face, pentru că nu poate să ajungă la nivelul meu și se duce la cineva mai jos. Eu n-am treabă cu judecata asta. Dar îmi mai pun întrebarea: chiar așa să mă păcălesc pe mine, când știu că nu sunt fericită complet și nu fac nimic în privința asta? Am ajuns la limită. Eu sunt aproape convinsă de decizia pe care o să o iau. Oricum, am venit aproape convinsă, dar am zis să mai dau o șansă. Merit mai mult. N-am vrut să recunosc. Mulțumesc, Insula Iubirii. Eu știu că, stând în relația asta, îmi fac mai mult rău decât bine”, a spus Bianca.

Cum a reacționat Remi după ce a auzit mesajul Biancăi

Remi a fost vizibil afectat de cele auzite, iar la testimoniale a vorbit despre felul în care a perceput declarațiile partenerei sale. Concurentul a mărturisit că a avut impresia că Bianca se simte mai bine în prezența bărbaților din Thailanda decât atunci când este alături de el.

„Mă gândeam că o face să se simtă mult mai bine prezența bărbaților de acolo decât amintirea mea. Mi s-a părut că nu îi pasă de mine. Eu asta am simțit în momentul ăla”, a spus Remi.

Reacția lui nu a trecut neobservată nici în rândul ispitelor feminine, care au remarcat cât de mult l-au afectat cuvintele Biancăi. Mesajul a scos la iveală tensiunile din relația celor doi și a ridicat semne de întrebare cu privire la viitorul lor.

În timp ce Bianca pare tot mai hotărâtă să pună capăt unei relații în care spune că nu mai este pe deplin fericită, Remi a fost nevoit să audă direct cât de nemulțumită este partenera sa.

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