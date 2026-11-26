Insula Iubirii sezonul 10 a adus concurenților din Thailanda ispite „periculos” de sexy. Descoperă cine sunt tinerele care au mers la casting, dar au trecut proba. Află ce dezvăluiri picante au făcut în fața camerelor.

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii a fost unul incendiar și a ținut telespectatorii cu sufletul la gură. Totuși, aventura în Thailanda este foarte aproape de final, iar cuplurile vor avea parte de confruntarea finală, la o ultimă ceremonie a focului.

Acest sezonul a anunța a fi unul savuros încă din etapa de preselecții, acolo unde numeroase tinere s-au întrecut pentru rolul de ispită! Descoperă cine sunt doamnele și domnișoarele care au făcut show la casting, dar care totuși nu au trecut proba. Tinerele au făcut dezvăluiri extrem de picante în fața camerelor, făăr pic de reținere. Descoperă confesiunile îndrăznețe în rândurile de mai jos.

Cine sunt ispitele care au făcut show la casting, dar nu au ajuns în Thailanda! Ce dezvăluiri picante au făcut în fața camerelor

La castingul pentru Insula Iubirii s-au prezentat numeroase tinere din toate colțurile țării. Blonde, roșcate sau brunete, acestea au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a demonstra faptul că au toate atuurile unei ispite.

„Noi, femeile, suntem nebune. Credem că noi, numai noi trebuie să fim alea ascultate, alea înțelese. Noi suntem Dumnezeu, știi? Dar și ei au nevoie de asta. Au nevoie și ei nevoie să fie ascultați, înțeleși, să meargă la bere cu băieții”, a mărturisit una dintre dintre tinerele care s-au prezentat la casting.

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Tot ea a spus că și-a dat seama că are stofă de Jaguariță: „Eu am o problemă, fac așa cu ochiul și cu limba. Și m-am gândit la George și am zis că o să fiu eu Jaguarița”.

Unele tinere au fost extrem de sincere și nu s-au ferit să spună că ar merge foarte departe pentru a cuceri: „Dacă se lasă greu, mai rău mă ambiționez”.

Candidată pentru rolul de ispită la Insula Iubirii

„Eu gândesc cu inima, nu cu creierul, atunci când vine vorba despre dragoste”, a fost confesiunea unei tinere pe nume Marina.

„Trebuie să mă pregătesc că poate o să rănesc pe cineva foarte tare. Și îmi asum pentru că, dacă nu o să o fac eu, atunci o să o facă altcineva”, a fost confesiunea unei alte tinere de la casting, care a părut că este pregătită din plin să își ia în serios rolul de ispită.

Chiar dacă nu au luat castingul pentru Insula Iubirii, candidatele au făcut show nu doar la proba costumului, ci și cu dezvăluirile picante despre ele și despre relația lor cu bărbații din jur:

„Îmi place să fiu privită, să fiu ispită”, a zis una dintre candidate, care a dezvăluit că fiul ei în vârstă de 17 ani a fost cel care a încurajat-o să participe la show.

Candidată pentru rolul de ispită la Insula Iubirii

O mamă, o arhitectă, o cititoare în tarot, iată doar câteva dintre tinerele care s-au prezentat la casting.

Ce alte picanterii au mai ieșit la iveală? Află totul în clipul video de pe AntenaPLAY, în episodul de casting Insula Iubirii.