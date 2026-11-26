Într-o discuție purtată cu ispita Gabriella, Prințul Marco a făcut o confesiune neașteptată despre soția lui, Bianca Ghiurcă. Află detalii nedifuzate la Insula Iubirii!

Camerele de filmat au surprins o discuție ce schimbă totul despre Bianca Ghiurcă, de la Insula Iubirii. Imaginile nu au fost difuzate la TV, ci în episodul 21 din producția exclusivă „Ce s-a întâmplat în vila băieților”, de pe AntenaPLAY!

Discuția dintre Marco și ispita Gabriella, ce nu s-a văzut la TV, la Insula Iubirii! S-a aflat ceva ce schimbă totul despre Bianca Ghiurcă

La scurt timp după ce a ajuns în Thailanda, Prințul Marco a părut că se simte din ce în ce mai atras de ispita Gabriella și cei doi au ajusn chiar să petreacă momente fierbinți împreună.

În episodul 21 din producția exclusivă „Ce s-a întâmplat în vila băieților” au fost prezentate imagini cu o discuție surprinzătoare purtată de Prințul Marco și de ispita Gabriella. Respective imagini nu au fost difuzate la TV.

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„Merci că ai avut grijă de mine”, i-a zis Marco într-o dimineață, după ce petrecuse cam mult în seara de dinainte.

„Putea să fie mult mai rău. Am stat cuminte”, a fost replica ispitei, care s-a așezat la masă pentru a servi micul dejun.

La un moment dat, Prințul Marco s-a apropiat de ea și a dorit să afle mai multe despre gândurile brunetei care l-a cucerit.

„Cu ce te-a supărat Bianca?”, a întrebat concurentul, extrem de curios.

„Cu nimic. Cu glumele ei proaste. Și Nattasha, care a zis că stau lângă Marco pentru bani. Nu mă interesează”, a zis Gabriella.

„Da, a zis ceva de genul că degeaba stă lângă Marco fiindcă face bani, că banii sunt la Bianca”, a complet ispita Andreea.

„Păi ce bani am eu aici în casă? Dar ce e fixația asta pe argumentul acesta de bani? De lucrurile ei...”, a zis concurentul.

„Ei vorbeau, de fapt, de cum vorbește Bianca de tine, în sensul că dacă te lasă, atunci tu rămâi fără nimic, că pleacă luând tot. A vorbit un pic urât”, a mai zis ispita Andreea.

„Unul la mână, nu este chiar așa! Doi la mână, dacă eu aș face așa ceva, ceva greșit, sunt eu ăla care zice că nu vrea nimic. Ca să înțelegeți ce fel de bărbat sunt”, s-a apărat Marco, iar Gabriella i-a zis: „Marco, trebuie să înțelegi că suntem la televizor și că depinde mult cum vorbește despre tine. Înțelegi? Că dacă spune așa ceva la tine acasă sau cu prietenii e ok, nu te vede nimeni. Dar aici o să te vadă toată România, înțelegi?”.

„A zis și că ea, acolo, la local, nu intră nimeni, fiindcă ea a bătut la fete și o să mai bată orice ființă pe care o vede”, a dezvăluit Andreea, în timp ce mânca.

„Da, cine o să mai vină la bar dacă o aude pe Bianca vorbind așa. Asta am zis și la casting, că multă lume e plecat din vina ei și că mulți clienți nu mai vin din cauza ei”, a fost confesiunea dureroasă făcută de concurentul care a spus că nu i se pare normal un asemenea comportament: „Nu, nu e normal. Una sunt lucrurile care se întâmplă acasă și alta e să amesteci afacerea cu comportamentul ei”.