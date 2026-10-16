Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în baie

Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în baie

Bianca și Narcis au ajuns în ipostaze neașteptate pe Insula Iubirii, după un moment pasional pe plajă. Ce a mărturisit concurenta după ce s-au retras în cameră.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 23:50 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 00:39
Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în baie | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bianca și Narcis s-au apropiat tot mai mult pe Insula Iubirii, iar atracția dintre ei a devenit din ce în ce mai greu de ignorat.

Bianca și Narcis, momente fierbinți pe Insula Iubirii

Atingerile tandre și discuția purtată pe plajă au dus la momente pasionale între concurentă și ispita masculină. Cei doi s-au sărutat, apoi au intrat în mare, departe de privirile celorlalți, pentru a se bucura de timpul petrecut împreună.

Întorși pe plajă, Bianca și Narcis nu au mai încercat să ascundă apropierea dintre ei și au decis să se retragă în cameră. Experiența a fost una neașteptată pentru concurentă, care a recunoscut ulterior, la testimoniale, că s-a simțit înțeleasă și protejată în preajma ispitei.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe”, a declarat Bianca în timpul testimonialelor.

Bianca, mărturisiri după momentele petrecute cu Narcis

După ce s-au retras în cameră, cei doi au intrat în baie, iar Bianca a mărturisit că totul s-a întâmplat firesc, fără să se fi așteptat la o asemenea apropiere atunci când a venit în emisiune.

„A fost atât de natural. Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva când am venit aici”, a spus concurenta.

De cealaltă parte, Narcis a preferat să fie rezervat în privința momentelor intime petrecute alături de Bianca. Întrebat despre ceea ce s-a întâmplat, ispita masculină a lăsat să se înțeleagă că nu dorește să ofere detalii despre experiența lor.

„Mi-e greu să spun mai multe. Un bărbat nu vorbește despre intimitatea sa cu o femeie”, a declarat Narcis la testimoniale.

Bianca a vorbit însă despre legătura care s-a format între ei și a recunoscut că nu este vorba doar despre atracție fizică. Concurenta a simțit că între ea și Narcis există și o conexiune emoțională, iar comportamentul acestuia a făcut-o să se simtă apreciată.

„Există și conexiunea aia”, a spus Bianca la testimoniale.

Ulterior, cei doi au ieșit din baie și s-au retras în cameră, continuând să petreacă timp împreună. Concurenta a mărturisit că ispita a ajutat-o să se concentreze asupra propriilor sentimente și asupra lucrurilor care o fac fericită.

+4
Mai multe fotografii

„O să rămână în suflețelul meu pentru totdeauna. El a reușit să mă facă să uit. Să mă gândesc doar la mine și la binele meu”, a spus Bianca la testimoniale.

Gabriella, mărturisiri neașteptate în fața Prințului Marco. Ce i-a spus ispita concurentului de la Insula Iubirii... Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Danie...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: „Inadmisibil!” Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: &#8222;Inadmisibil!&#8221;
Observatornews.ro Staţiunea unică din Bucovina care i-a lăsat fără cuvinte pe turiști: "Aici este adevărata Românie" Staţiunea unică din Bucovina care i-a lăsat fără cuvinte pe turiști: "Aici este adevărata Românie"
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Un nou cuplu vine la Insula Iubirii! Cutia cu surprize aduce declarații surprinzătoare în vila băieților, azi, de la 20:30
Un nou cuplu vine la Insula Iubirii! Cutia cu surprize aduce declarații surprinzătoare în vila băieților, azi,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x