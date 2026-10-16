Bianca și Narcis au ajuns în ipostaze neașteptate pe Insula Iubirii, după un moment pasional pe plajă. Ce a mărturisit concurenta după ce s-au retras în cameră.

Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în baie | Antena 1

Bianca și Narcis s-au apropiat tot mai mult pe Insula Iubirii, iar atracția dintre ei a devenit din ce în ce mai greu de ignorat.

Bianca și Narcis, momente fierbinți pe Insula Iubirii

Atingerile tandre și discuția purtată pe plajă au dus la momente pasionale între concurentă și ispita masculină. Cei doi s-au sărutat, apoi au intrat în mare, departe de privirile celorlalți, pentru a se bucura de timpul petrecut împreună.

Întorși pe plajă, Bianca și Narcis nu au mai încercat să ascundă apropierea dintre ei și au decis să se retragă în cameră. Experiența a fost una neașteptată pentru concurentă, care a recunoscut ulterior, la testimoniale, că s-a simțit înțeleasă și protejată în preajma ispitei.

Articolul continuă după reclamă

„Nu mi-a mai zis nimeni «Fă ce simți, fă ce vrei, eu sunt aici, în spatele tău, să te prind» și grija asta pe care mi-o poartă. Mă ținea așa în brațe și mă gândeam că de mult nu am mai fost ținută așa în brațe”, a declarat Bianca în timpul testimonialelor.

Bianca, mărturisiri după momentele petrecute cu Narcis

După ce s-au retras în cameră, cei doi au intrat în baie, iar Bianca a mărturisit că totul s-a întâmplat firesc, fără să se fi așteptat la o asemenea apropiere atunci când a venit în emisiune.

„A fost atât de natural. Eu nu m-am gândit niciodată la așa ceva când am venit aici”, a spus concurenta.

De cealaltă parte, Narcis a preferat să fie rezervat în privința momentelor intime petrecute alături de Bianca. Întrebat despre ceea ce s-a întâmplat, ispita masculină a lăsat să se înțeleagă că nu dorește să ofere detalii despre experiența lor.

„Mi-e greu să spun mai multe. Un bărbat nu vorbește despre intimitatea sa cu o femeie”, a declarat Narcis la testimoniale.

Bianca a vorbit însă despre legătura care s-a format între ei și a recunoscut că nu este vorba doar despre atracție fizică. Concurenta a simțit că între ea și Narcis există și o conexiune emoțională, iar comportamentul acestuia a făcut-o să se simtă apreciată.

„Există și conexiunea aia”, a spus Bianca la testimoniale.

Ulterior, cei doi au ieșit din baie și s-au retras în cameră, continuând să petreacă timp împreună. Concurenta a mărturisit că ispita a ajutat-o să se concentreze asupra propriilor sentimente și asupra lucrurilor care o fac fericită.

„O să rămână în suflețelul meu pentru totdeauna. El a reușit să mă facă să uit. Să mă gândesc doar la mine și la binele meu”, a spus Bianca la testimoniale.