Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”

Bianca Iotu a reacționat după imaginile de la Insula Iubirii în care apare alături de o ispită masculină. Ce le-a transmis celor care o critică.

Bianca Iotu a simțit nevoia să clarifice câteva momente de la Insula Iubirii, după ce imaginile care anunță episodul următor au surprins-o în timp ce se săruta cu una dintre ispitele masculine.

Bianca Iotu, reacție după imaginile în care apare sărutându-se cu o ispită de la Insula Iubirii

Concurenta a declarat că momentul a fost unul pe deplin asumat și că nu s-a simțit „vulnerabilă” în niciun fel. Mai mult, aceasta a mărturisit că s-a bucurat de experiența trăită și a transmis un mesaj celor care o critică și o jignesc în mediul online pentru alegerile sale.

Bianca a explicat că nu regretă ceea ce s-a întâmplat și că decizia a fost una conștientă. Totodată, aceasta a atras atenția asupra reacțiilor diferite pe care le primesc femeile și bărbații în situații similare, considerând că este judecată pentru o alegere pe care și-a asumat-o.

Articolul continuă după reclamă

„Am tot văzut că asociați cuvântul «vulnerabilă» cu mine. Eu n-am fost deloc vulnerabilă. Am fost foarte conștientă de alegerile mele. N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după. Dacă o femeie face dragoste, nu o face din suferință, din disperare sau pentru că este vulnerabilă. Uneori, o femeie își dorește să facă ceva, o face, trăiește experiența, trăiește momentul. Fix asta am făcut și eu. M-am bucurat”.

„Eu sunt aia judecată. Mă întreb așa: credeți că eu, la 1 m 54, l-am obligat pe omul ăla, l-am luat pe sus, l-am forțat sau există și varianta, greu de acceptat pentru unii, că a fost o alegere în doi și că amândoi ne-am dorit? Bucurați-vă de viață, că viața e scurtă și nu mai căutați motive să urâți oameni pe care nici măcar nu-i cunoașteți”, a spus Bianca în mediul online.

Ce mesaj le-a transmis Bianca Iotu urmăritorilor săi

Bianca a avut un mesaj direct și pentru cei care o urmăresc. Concurenta a vrut să explice de ce consideră că internauții nu ar trebui să-i judece alegerile personale și a criticat comentariile jignitoare și amenințările pe care susține că le-a primit după apariția imaginilor.

Aceasta a subliniat că participarea la Insula Iubirii presupune confruntarea cu tentațiile, însă reacțiile publicului nu ar trebui să se transforme în atacuri la adresa concurenților. Bianca a abordat și subiectul expunerii scenelor intime la televizor, afirmând că nu înțelege amploarea controverselor stârnite de situația în care se află.

„Hai să lămurim o chestie, pentru că iar am devenit subiect național. Care este problema că am făcut dragoste la Insula Iubirii? Cu ce vă deranjează? N-ați mai văzut scene intime la televiziune? Eu înțeleg că emisiunea asta este făcută pentru a vedea cine cade sau nu în ispită, dar de la asta până la hate, amenințări, jigniri și cuvinte urâte este cale lungă.

Și să știți că nu o să mă vedeți dezbrăcată, lucru de care se preocupă toți. Atâta dramă că am făcut dragoste la televizor! Suntem în 2026. Pe voi vă deranjează dragostea în sine sau faptul că am făcut eu asta? Vă recomand să vă analizați propria viață intimă”, a transmis Bianca Iotu în mediul online.

Prin mesajele sale, concurenta a ținut să precizeze că își asumă alegerile făcute și că nu consideră că acestea justifică valul de critici din mediul online.