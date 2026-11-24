Bianca Iotu de la Insula Iubirii a povestit cum era viața ei profesională în Anglia și de ce a renunțat la locul de muncă pentru a reveni în România.

Cu ce se ocupa Bianca Iotu în Anglia. Dezvăluiri neașteptate despre fostul ei loc de muncă: „Mă trezeam cu buchete de flori” | Instagram

Bianca Iotu, concurentă la Insula Iubirii, a făcut dezvăluiri neașteptate despre locul său de muncă din Anglia. Într-un podcast, tânăra a povestit cum arăta viața ei în perioada în care locuia peste hotare, ce responsabilități avea la serviciu și ce anume a determinat-o să renunțe la jobul respectiv pentru a se întoarce în România.

Fosta angajată a unei companii canadiene a vorbit inclusiv despre gesturile de apreciere pe care le primea din partea colegilor și superiorilor atunci când lucra peste program.

Cu ce se ocupa Bianca Iotu în Anglia

Bianca a mărturisit că a avut parte de o experiență profesională solicitantă, dar în care s-a simțit apreciată. Aceasta avea grijă de 13 persoane, iar responsabilitățile zilnice o țineau ocupată. Mai mult, spune că mediul de lucru era unul în care respectul și recunoștința față de angajați erau exprimate inclusiv prin gesturi aparent mici.

Articolul continuă după reclamă

„Dacă tu stai într-un job mai mult de cinci ani, e ceva în neregulă cu tine, deci trebuie să pleci, să schimbi. Poate că o iei pe aceeași traiectorie, dar măcar schimbi filmele. Eu am rămas acolo, dar s-au schimbat echipe, s-au schimbat oamenii și tot a fost o provocare și aveam grijă efectiv de 13 persoane. Mă ținea foarte ocupată, nu m-am plictisit niciodată, în nicio zi, și mă apreciau foarte mult”.

„Era, în primul rând, o firmă canadiană și mentalitatea lor era diferită. Omul îmi spunea: «Vreau să îmi printezi și mie chestia asta să merg să o semnez» și îmi spunea: «Îmi pare rău că te rog, mulțumesc foarte mult, scuze că te-am deranjat». Iar eu eram: «E jobul meu, nu am făcut nimic, doar am apăsat un buton și m-am dus, l-am scos de la imprimantă și ți l-am dat».

„Dacă lucram până la 11-12 noaptea, când erau perioade foarte aglomerate, mă trezeam cu buchete de flori a doua zi, cu un pachețel, cu o cremă de mâini. Erau foarte atenți să îți spună: «Mulțumim, apreciez că ai lucrat peste program». Îmi plăceau și buchețelele de flori, dar eu mă gândeam la bonusul când am lucrat extra”, a povestit Bianca.

Citește și: Ce își dorește să facă Bianca după Insula Iubirii. Declarații fără perdea în fața ispitelor: „Arunc tot și...”

De ce a renunțat Bianca Iotu la viața din Anglia

Dincolo de experiența profesională, concurenta a explicat și motivul pentru care a decis să se întoarcă în România. Bianca a trecut printr-o despărțire după o relație de lungă durată, iar după aproximativ un an petrecut singură a simțit că are nevoie de o schimbare radicală. Dorul de familie și de oamenii apropiați a cântărit tot mai mult în decizia sa.

„Când încă eram la firma asta, motivul pentru care am venit eu în România și am decis să plec... Mă despărțisem după o relație de lungă durată, am stat cam un an de zile singură și am zis așa: dacă nu fac ceva drastic, nu o să mai am posibilitatea asta. Eu mă tot gândeam la România. Ai mei se mutaseră din Spania în România, vorbeam cu verișori, cu prieteni și îi vedeam pe toți fericiți. În Anglia parcă erau din ce în ce mai triști”, a mai spus concurenta.

Citește și: Bianca Iotu dezvăluie de ce râde atât de mult la Insula Iubirii. Ce spune despre reacțiile oamenilor: „Pentru unii e prea mult!”

Bianca Iotu a venit la Insula Iubirii alături de Remi

Bianca Iotu a intrat în atenția publicului după participarea la sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, unde a venit alături de partenerul său, Remi. Experiența din Thailanda a pus la încercare relația celor doi, mai ales după ce Bianca s-a apropiat de ispita Narcis, pe fondul nemulțumirilor legate de faptul că nu se simțea suficient de iubită și apreciată în cuplu.

Nici Remi nu a rămas indiferent în fața tentațiilor de pe insulă, acesta apropiindu-se de ispita Daniela. Pe măsură ce sezonul se apropie de final, rămâne de văzut ce vor discuta cei doi la final.