Remi Dobre de la Insula Iubirii a publicat imagini rare cu mama sa. Concurentul i-a pregătit o surpriză neașteptată, iar reacția femeii a fost savuroasă.

Remi Dobre, ipostază rară alături de mama sa. Cum arată femeia care i-a dat viață concurentului de la Insula Iubirii | Instagram

Remi Dobre a câștigat tot mai multă popularitate după apariția în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii. Concurentul a venit în Thailanda alături de partenera sa, Bianca Iotu, pentru a-și testa relația. Experiența s-a dovedit însă una plină de provocări. Remi s-a apropiat de ispita Daniela, în timp ce Bianca a petrecut tot mai mult timp în compania ispitei Narcis.

Imagini rare cu mama lui Remi Dobre de la Insula Iubirii

Testul iubirii se apropie de final, iar cei doi parteneri vor avea de luat o decizie importantă în privința viitorului lor. Până atunci, Remi este tot mai activ pe rețelele sociale și le oferă urmăritorilor săi detalii din viața personală.

Recent, fostul concurent de la Insula Iubirii a publicat un videoclip în care apare alături de mama sa. Imaginile au atras atenția internauților, mai ales că tânărul a pregătit o surpriză pentru femeia care i-a dat viață.

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Momentul a fost însoțit și de o poveste din copilăria sa, pe care Remi a ales să o împărtășească într-o notă amuzantă.

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Ce surpriză i-a pregătit Remi Dobre mamei sale

Concurentul a explicat că gestul său a fost o mică răzbunare în glumă pentru un moment petrecut în copilărie. Atunci, Remi își dorise o anumită jucărie de Crăciun, însă mama lui îi cumpărase altceva. De data aceasta, rolurile s-au inversat. Tânărul a știut ce își dorește mama sa, dar a ales să îi ofere un alt cadou.

„Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume hahaha. Mai în glumă, mai în serios, am recreat un moment din copilăria mea când mi-am dorit o jucărie de Crăciun și mama mi-a luat altceva. Acum știam ce își dorește ea și i-am luat altceva. 🤣🤣🤣❤️

P.S. Be kind with your parents, it’s their first time living too”, a scris Remi în mediul online.

În videoclip, mama tânărului apare îmbrăcată într-un capot cu steluțe, în timp ce despachetează darul primit de la fiul ei. Femeia pare surprinsă de alegerea acestuia, însă reacția sa este una plină de umor și emoție.

„Mulțumesc, Remi, mulțumesc! Vai de mine, ce frumoasă e! Chiar îmi doream o coală din asta”, a spus mama concurentului.

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Momentul a fost unul relaxat, iar Remi a reușit să transforme o amintire din copilărie într-o surpriză amuzantă pentru mama sa. Videoclipul le-a oferit urmăritorilor ocazia să vadă o latură mai personală a concurentului de la Insula Iubirii.