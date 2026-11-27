Ceremonia focului de la Insula Iubirii a adus o întâlnire încărcată de emoții, dezvăluiri și replici neașteptate.

Bianca s-a întâlnit față în față cu Daniela, ispita alături de care Remi a început să dezvolte o nouă conexiune în Thailanda.

Bianca și ispita Daniela, față în față la bonfire!

Deși fosta parteneră a concurentului susținea că nu mai are întrebări și că este pregătită pentru orice, discuția a scos la iveală detalii despre relația celor doi și despre sentimentele care au apărut pe parcursul emisiunii.

Înainte de întâlnire, Bianca i-a mărturisit lui Radu Vâlcan că își dorește să se întoarcă acasă, să fie singură și să proceseze tot ceea ce s-a întâmplat în timpul experienței. Spunea că și-a notat zilnic momentele trăite și că, în ciuda tuturor situațiilor, se simte recunoscătoare. Întrebată dacă ar schimba ceva în felul în care a trăit testul, aceasta a răspuns că ar face totul la fel și că este mândră de ea.

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Momentul întâlnirii cu Daniela a fost însă unul special. Bianca a spus că nu este interesată să afle prea multe, dar a acceptat să o asculte pe tânăra care i-a fost alături lui Remi în ultimele zile.

Daniela a recunoscut că a început o relație cu Remi

În fața Biancăi, Daniela a dezvăluit că între ea și Remi lucrurile au evoluat și că nu mai este singură. Cei doi au început o relație, oficial, de câteva zile, însă conexiunea dintre ei ar fi apărut cu mai mult timp în urmă.

Daniela a explicat că Remi a fost rezervat la început, pentru că nu își dorea să o rănească pe Bianca. Potrivit ispitei, acesta i-ar fi recunoscut că a înșelat-o pe fosta parteneră și că și-ar fi dorit să repare lucrurile. Totuși, apropierea dintre ei a continuat, iar Daniela spune că a început să simtă ceva pentru el.

Mai mult, ispita a povestit că Remi a plâns în prezența ei, fiind afectat de ceea ce se întâmpla în relația cu Bianca. Dezvăluirea a surprins-o pe fosta iubită, care a spus că nu l-a văzut niciodată atât de vulnerabil.

„Mă bucur că știu că e sensibil și vulnerabil și și-a dat voie să simtă”, a fost reacția Biancăi, care a interpretat lacrimile lui Remi drept o reacție la faptul că i-ar fi fost rănit orgoliul.

Bianca și Daniela, replici despre trecutul lui Remi

Discuția a devenit tensionată atunci când cele două au început să vorbească despre fidelitate și despre greșelile din relația fostului cuplu. Daniela a susținut că au existat probleme de ambele părți și că Bianca nu ar fi fost întotdeauna complet loială.

Bianca a respins însă ideea că ar fi făcut aceleași greșeli ca Remi și a explicat că, în perioadele în care erau despărțiți, avea libertatea de a vorbi cu alte persoane. Aceasta a spus că a descoperit comportamentul fostului partener și că nu mai avea încredere în el, mai ales după episoadele repetate de infidelitate.

La final, Bianca a descris-o pe Daniela drept o fată de treabă și a mărturisit că nu este surprinsă de alegerea lui Remi. Chiar dacă experiența a fost dureroasă, concurenta consideră că Insula Iubirii a ajutat-o să vadă adevărul și să ia propriile decizii.

Daniela, la rândul ei, a spus că nu vrea să îl judece pe Remi exclusiv prin prisma relației anterioare și că își dorește să își construiască propriul parcurs alături de el, considerând că încrederea se câștigă în timp.