Bianca Drăgușanu a avut parte de o surpriză neașteptată în Dubai, unde se află de mai multe săptămâni.

Vedeta a fost cerută în căsătorie de un străin, în timpul unei ieșiri la cină, iar momentul a fost surprins într-o fotografie pe care a publicat-o pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu, cerută în căsătorie de un necunoscut, în Dubai!

Blondina s-a afișat într-o ipostază în care fanii nu au mai văzut-o de multă vreme, iar reacția sa a fost una pe măsura situației: a zâmbit larg, amuzată de gestul bărbatului.

Bianca Drăgușanu se bucură de timpul petrecut în Dubai, oraș în care deține și un apartament. După o cină în oraș, vedeta a avut parte de un moment inedit, într-un loc emblematic, cunoscut pentru cererile în căsătorie și momentele romantice ale cuplurilor. Un bărbat străin s-a pus în genunchi în fața ei și i-a adresat marea întrebare, spre surprinderea celor prezenți.

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Vedeta nu a părut deloc deranjată de gestul îndrăzneț, ba chiar a tratat situația cu umor, lăsându-i pe urmăritorii săi să se întrebe dacă a acceptat sau nu propunerea.

„Doar o zi de miercuri obișnuită în Dubai. Am ieșit în oraș la cină și a fost cerută în căsătorie de un străin. Ghici dacă am spus da sau nu!”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram, alături de fotografia care surprinde momentul.

Bianca Drăgușanu a fost cerută în căsătorie de mai multe ori

Nu este pentru prima dată când Bianca Drăgușanu se află într-o asemenea situație. De-a lungul relațiilor sale, vedeta a primit cereri în căsătorie din partea unor foști parteneri, printre care Alex Bodi și Gabi Bădălău. De această dată, însă, momentul a fost cu totul diferit, fiind vorba despre un bărbat pe care nu îl cunoștea și care a surprins-o în timpul unei ieșiri obișnuite.

Bianca este singură de ceva vreme, însă nu exclude posibilitatea unei noi povești de iubire și nici ideea de a se recăsători. Ba chiar a vorbit recent despre momentul în care și-ar dori să primească următorul inel de logodnă.

Când își dorește Bianca Drăgușanu să se căsătorească din nou

Vedeta a transmis un mesaj cu o dorință clară pentru viitorul său partener. Bianca Drăgușanu și-a ales deja datele pe care le consideră speciale pentru logodnă și nuntă, inspirându-se din semnificațiile numerologice ale cifrelor.

„Viitorul meu soț, ai grijă să mă ceri în căsătorie pe 07.07.2027, pentru că 777 este simbolul norocului infinit. Iar apoi ne vom căsători pe 08.08.2028, pentru că 888 este simbolul iubirii infinite”, a transmis ea pe Instagram.

Până atunci, cererea în căsătorie primită în Dubai rămâne un episod neașteptat din viața vedetei, care a preferat să păstreze misterul și să-i lase pe fani să ghicească ce răspuns i-a dat străinului.