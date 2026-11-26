Mara Bănică a primit o factură la gaze de 701 lei, aproape dublă față de aceeași perioadă din 2025. Ce sumă plătea anul trecut și de ce se teme prezentatoarea TV înainte de venirea iernii?

Mara Bănică este surprinsă de creșterea facturii la gaze. Prezentatoarea TV a dezvăluit că are de plată 701 lei pentru ultima lună, față de 432 de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Diferența o îngrijorează, mai ales că temperaturile urmează să scadă, iar consumul de gaze va crește în sezonul rece.

Mara Bănică a primit o factură de 701 lei la gaze! Cât plătea anul trecut și ce o îngrijorează înainte de venirea iernii

Mara Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a verificat ultima factură la gaze. Prezentatoarea TV trebuie să achite 701 lei pentru consumul din luna trecută. Suma este mult mai mare decât cea plătită în aceeași perioadă a anului trecut, când factura a fost de 432 de lei.

Prezentatoarea TV a povestit pe rețelele de socializare că a comparat factura actuală cu cea din aceeași perioadă a anului 2025. A folosit aplicația prin care își poate urmări consumul și a observat că suma de plată a crescut considerabil.

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Dacă anul trecut avea de achitat 432 de lei, acum factura a ajuns la 701 lei. Este o diferență de 269 de lei, în condițiile în care, după cum spune chiar ea, vremea nu a fost atât de rece încât să justifice o creștere atât de mare a consumului.

Mara Bănică nu și-a ascuns nemulțumirea și a mărturisit că este îngrijorată de ceea ce urmează. Odată cu venirea iernii și scăderea temperaturilor, consumul de gaze ar putea crește, iar acest lucru s-ar putea vedea și în facturile lunare.

„Mi-au venit gazele 701 lei. Și pentru că aplicația mă lasă să compar cu anul trecut pe vremea asta, am comparat. E de necomparat: 432 cu 701, aproape dublu. Bă, și nici n-a fost frig în perioada asta, adică... ce vom face la minus 10 grade afară? Cât vor veni? Incredibil”, a declarat Mara Bănică.

Ce nemulțumire are Mara Bănică în legătură cu factura la gaze

Pe lângă valoarea facturii, prezentatoarea TV a vorbit și despre modul în care este calculat consumul de gaze. Mara Bănică a explicat, într-un comentariu publicat pe Facebook, că facturarea nu ține cont doar de cantitatea de gaze consumată, ci și de caracteristicile acestora.

Acest aspect i se pare greu de înțeles și consideră că sistemul de calcul al facturii nu este suficient de clar pentru consumatori. Vedeta a explicat că nu înțelege de ce prețul poate varia și în funcție de calitatea gazului, nu doar de volumul consumat.

„Gazele se plătesc calitativ, cu cantitativ. E o găselniță imbecilă: ai gaz de calitate, plătești mai mult. În sfârșit, o enigmă totală factura: nu plătim la metru cub”, a scris Mara Bănică pe Facebook.

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