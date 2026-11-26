Mara Bănică este surprinsă de creșterea facturii la gaze. Prezentatoarea TV a dezvăluit că are de plată 701 lei pentru ultima lună, față de 432 de lei în aceeași perioadă a anului trecut. Diferența o îngrijorează, mai ales că temperaturile urmează să scadă, iar consumul de gaze va crește în sezonul rece.
Mara Bănică a primit o factură de 701 lei la gaze! Cât plătea anul trecut și ce o îngrijorează înainte de venirea iernii
Mara Bănică a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a verificat ultima factură la gaze. Prezentatoarea TV trebuie să achite 701 lei pentru consumul din luna trecută. Suma este mult mai mare decât cea plătită în aceeași perioadă a anului trecut, când factura a fost de 432 de lei.
Prezentatoarea TV a povestit pe rețelele de socializare că a comparat factura actuală cu cea din aceeași perioadă a anului 2025. A folosit aplicația prin care își poate urmări consumul și a observat că suma de plată a crescut considerabil.
Dacă anul trecut avea de achitat 432 de lei, acum factura a ajuns la 701 lei. Este o diferență de 269 de lei, în condițiile în care, după cum spune chiar ea, vremea nu a fost atât de rece încât să justifice o creștere atât de mare a consumului.
Mara Bănică nu și-a ascuns nemulțumirea și a mărturisit că este îngrijorată de ceea ce urmează. Odată cu venirea iernii și scăderea temperaturilor, consumul de gaze ar putea crește, iar acest lucru s-ar putea vedea și în facturile lunare.
„Mi-au venit gazele 701 lei. Și pentru că aplicația mă lasă să compar cu anul trecut pe vremea asta, am comparat. E de necomparat: 432 cu 701, aproape dublu. Bă, și nici n-a fost frig în perioada asta, adică... ce vom face la minus 10 grade afară? Cât vor veni? Incredibil”, a declarat Mara Bănică.
Ce nemulțumire are Mara Bănică în legătură cu factura la gaze
Pe lângă valoarea facturii, prezentatoarea TV a vorbit și despre modul în care este calculat consumul de gaze. Mara Bănică a explicat, într-un comentariu publicat pe Facebook, că facturarea nu ține cont doar de cantitatea de gaze consumată, ci și de caracteristicile acestora.
Acest aspect i se pare greu de înțeles și consideră că sistemul de calcul al facturii nu este suficient de clar pentru consumatori. Vedeta a explicat că nu înțelege de ce prețul poate varia și în funcție de calitatea gazului, nu doar de volumul consumat.
„Gazele se plătesc calitativ, cu cantitativ. E o găselniță imbecilă: ai gaz de calitate, plătești mai mult. În sfârșit, o enigmă totală factura: nu plătim la metru cub”, a scris Mara Bănică pe Facebook.
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