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Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Daniela Pană

După declarațiile Biancăi, Remi a fost surprins în ipostaze neașteptate alături de Daniela, în club. Ce au observat camerele ascunse și unde s-au îndreptat cei doi.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 23:59 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 00:39
Ce făcea Remi în timp ce Bianca Iotu se apropia de Narcis la Insula Iubirii. Imaginile surprinse alături de ispita Daniela Pană | Antena 1
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După ce a fost dărâmat de declarațiile iubitei sale, Bianca, Remi pare să fi lăsat tristețea în urmă și să se fi bucurat de o seară în club alături de ceilalți concurenți și de ispitele feminine de la Insula Iubirii.

Remi, surprins în ipostaze neașteptate cu o ispită feminină, la Insula Iubirii

Camerele ascunse au surprins însă momente neașteptate între el și una dintre ispite, Daniela. Cei doi s-au apropiat treptat, s-au tachinat și au ajuns chiar să se îndrepte împreună spre baia clubului.

Imaginile au surprins o latură diferită a lui Remi, care, după ce a aflat ce a declarat Bianca despre relația lor, a părut dispus să lase deoparte supărarea și să se distreze.

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În timp ce atmosfera din club devenea tot mai animată, concurentul a început să petreacă mai mult timp în compania Danielei, iar apropierea dintre ei nu a trecut neobservată.

Remi și Daniela, surprinși de camerele ascunse în club

La un moment dat, Remi i-a permis ispitei feminine să se apropie tot mai mult de el. Cei doi au fost surprinși în timp ce se tachinau pe hol, se îmbrățișau și păreau să se simtă din ce în ce mai confortabil unul în preajma celuilalt.

Apropierile nu s-au oprit aici. În imaginile surprinse de camerele ascunse, Daniela îl sărută pe Remi pe obraz, iar cei doi izbucnesc în râs. Gesturile lor și felul în care interacționează au atras atenția celorlalți, mai ales că întreaga scenă a avut loc după momentul dificil prin care trecuse concurentul în urma declarațiilor iubitei sale.

Larisa, una dintre ispitele feminine, a observat apropierea dintre Remi și Daniela și a comentat ceea ce se întâmpla în club.

„La un moment dat s-au și dus la baie împreună”, a spus Larisa.

Ulterior, Remi și Daniela s-au îndreptat spre holul clubului, acolo unde au crezut că nu sunt filmați. Camerele ascunse au surprins însă deplasarea celor doi, alimentând curiozitatea cu privire la ceea ce s-a întâmplat între ei.

Ce se întâmplă între Remi și Bianca după imaginile din club

Apropierile dintre Remi și Daniela vin într-un moment delicat pentru relația concurentului cu Bianca. Declarațiile iubitei sale l-au afectat, iar imaginile din club arată că acesta a început să petreacă timp în compania unei alte femei.

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Fanii Insula Iubirii vor afla în episoadele următoare dacă apropierea dintre Remi și Daniela va continua și cum va reacționa Bianca atunci când va afla ce s-a întâmplat în club.

Bianca Iotu și Narcis, surprinși în ipostaze intime la Insula Iubirii. Ce au filmat camerele atunci când s-au retras în ...

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