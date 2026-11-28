Claudia a fost vizibil afectată când Ionuț Mocăniță a văzut imaginile cu ea și ispita Eduard, la Insula Iubirii. Concurenta a recunoscut că se simte vinovată și că îi este rușine.

Ce reacție a avut Claudia când Ionuț Mocăniță a văzut imaginile cu ea și ispita Eduard | Antena 1

Momente dificile pentru Claudia, la Insula Iubirii. În timp ce Ionuț Mocăniță urmărea imaginile în care ea apărea alături de ispita Eduard, concurenta a recunoscut că nu îi este deloc ușor să privească acele momente.

Claudia a vorbit despre sentimentele de vinovăție pe care le are pentru că s-a atașat de ispita masculină, dar și despre rușinea pe care o simte față de cel care îi era partener. Aceasta a explicat și când a început, de fapt, apropierea dintre ea și Eduard.

Ce reacție a avut Claudia când Ionuț Mocăniță a văzut imaginile cu ea și ispita Eduard: „Mi-e rău”

Claudia a trecut prin momente dificile la Insula Iubirii, în timpul ultimului bonfire. Concurenta a trebuit să privească imaginile în care apărea alături de ispita Eduard, în timp ce Ionuț Mocăniță se afla lângă ea și urmărea aceleași scene.

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În momentul în care au început să ruleze imaginile, Claudia a recunoscut că nu se simte bine și că îi este greu să se uite la ceea ce se întâmplă pe ecran.

„Mi-e rău. Nu îmi place să mă uit la asta”, a spus concurenta.

Ulterior, Claudia a explicat că are sentimente de vinovăție pentru că s-a atașat de Eduard. Ea a spus că se simte prost și pentru faptul că a venit în emisiune având o relație cu Ionuț Mocăniță.

„Mă simt cumva vinovată că m-am atașat de Eduard. Și mă simt vinovată doar pentru că am venit aici într-o relație cu Ionuț.

Deși conexiunea noastră s-a dezvoltat efectiv după ce am aruncat colierul. Dar tot mă simt prost și nu îmi e ușor să privesc imaginile astea alături de Ionuț.

Și mi-e rușine față de el, indiferent de ce a fost, indiferent că ne-am certat sau indiferent că… este el aici, de fapt, de față. Și că vede”, a mărturisit Claudia.

De ce s-a simțit Claudia vinovată față de Ionuț Mocăniță

Claudia a recunoscut că apropierea de Eduard a făcut-o să trăiască sentimente contradictorii. Pe de o parte, concurenta s-a atașat de ispita masculină, iar pe de altă parte, a simțit că îi este greu să privească imaginile în prezența lui Ionuț.

Aceasta a subliniat că legătura cu Eduard s-a dezvoltat după ce a renunțat la colier, moment important în parcursul ei de la Insula Iubirii.

Chiar dacă relația cu Ionuț Mocăniță a fost marcată de certuri și neînțelegeri, Claudia a spus că acest lucru nu înseamnă că nu simte rușine atunci când fostul partener vede imaginile cu ea și Eduard.