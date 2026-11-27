Bianca și Remi s-au revăzut la bonfire, după trei săptămâni petrecute separat în Thailanda, însă întâlnirea nu a fost deloc una călduroasă.

Bianca și Remi, față în față la bonfire! Ce și-au spus unul altuia la Insula Iubirii: „Cum să mă deranjeze suportul meu financiar” | antena 1

Cei doi au venit cu multe lucruri nespuse, reproșuri și întrebări, iar tensiunea s-a simțit încă din primele clipe. Mai mult, Remi nu a salutat-o pe Bianca atunci când aceasta a ajuns în fața lui.

Bianca: „Mi-am dat seama că sunt ușor de iubit”

Înainte de revedere, Bianca a vorbit despre schimbările prin care a trecut în timpul experienței de la Insula Iubirii. Concurenta a mărturisit că a învățat să se aprecieze și să nu se mai mulțumească cu puțin într-o relație.

„Iubirea de sine, mi-am învățat adevărata valoare, în sfârșit. Mi-am dat seama că sunt ușor de iubit, că merit o persoană care mă vede, mă ascultă. E timpul să progresez. Înainte de Insulă, mă mulțumeam cu puțin, acum o să cer mult, cât merit”, a spus Bianca.

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Aceasta a recunoscut că are emoții înaintea întâlnirii, mai ales pentru că a descoperit o altă latură a lui Remi. A văzut un bărbat sensibil, dar și unul care, în opinia ei, a mințit în legătură cu întâlnirea cu Narcis.

Bianca a ținut să precizeze că respectă relația pe care au avut-o, însă nu mai simte același respect pentru fostul partener.

Remi: „Am venit aici să aflu adevăruri”

Și Remi a vorbit despre experiența trăită în Thailanda, pe care a descris-o drept o oportunitate de a înțelege mai bine relația în care a fost implicat timp de patru ani.

„Pentru mine, Insula Iubirii a fost cea mai mare oportunitate să cunosc cu cine mi-am petrecut ultimii patru ani. Am venit aici foarte hotărât să aflu adevăruri, să am o imagine mai completă asupra relației mele. Uite, nu știam cât de scump costă asta”, a mărturisit el.

Înainte de bonfire, Remi a spus că vrea să lămurească anumite detalii și să primească explicații pentru alte situații. Așadar, nici el nu a venit la întâlnire fără întrebări și nemulțumiri.

Primele replici au fost pline de reproșuri

După ce s-au revăzut, atmosfera a devenit rapid tensionată. Remi nu a salutat-o pe Bianca, iar discuția a început cu remarci acide. El a făcut referire la sprijinul său financiar și la motivele pentru care Bianca l-ar fi ales, susținând că știe că aceasta apreciază anumite calități și că îi plac „băieții răi”.

Bianca nu a primit deloc bine comentariile și i-a atras atenția: „Cred că întreci măsura cu glumele proaste”.

Concurenta a adus apoi în discuție și un document Word în care Remi ar fi făcut anumite afirmații, încercând să obțină clarificări. Schimbul de replici a continuat într-o atmosferă apăsătoare, fiecare părând hotărât să-și susțină propriul punct de vedere.

Radu Vâlcan le-a reamintit că au venit împreună în emisiune pentru a afla dacă relația lor mai are un viitor și că, după tot ce s-a întâmplat, deciziile par deja luate. Cei doi aveau însă încă explicații de oferit, atât unul celuilalt, cât și celor care le-au urmărit povestea.

La finalul discuției, Remi a formulat și el o concluzie tranșantă: „Ori nu consumam niciunul timpul niciunuia, ori ne consumam amândoi timpul”.