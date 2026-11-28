Au venit în Thailanda convinși că vor depăși acest test și că se vor întoarce acasă cu persoana iubită, cu lecțiile învățate și răspunsurile găsite. Au descoperit că sunt departe de a avea relațiile perfecte, au plâns, au adormit îngândurați, s-au bucurat și au arătat că sunt reali.

În doar câteva ore, trei cupluri ajung la finalul celui mai dur test, la Insula Iubirii, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar ceea ce vor alege, le va marca tot viitorul.

Nattasha și Lorenzo au sperat să fie refuzați la dream date, însă Daniel și Frankie le-au răsturnat toate calculele când au acceptat fără să stea pe gânduri să meargă cu ei și le-au cerut încredere și răbdare. Totul a meritat, când în timpul întâlnirii, s-au revăzut și au avut ocazia să se strângă în brațe. Pe nisip, între lacrimi și cuvinte de iubire, Lorenzo a făcut pasul cel mare și a cerut-o pe Nattasha de soție. Astfel, cei doi au părăsit emisia, logodiți, demonstrând că legătura lor este mai puternică decât s-ar fi putut gândi!

Seara trecută a adus mai multe momente ce nu au putut fi ratate, emisia fiind lider de audiență!

Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 00:14, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției 22 a înregistrat 7.4 puncte de rating şi 28.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, cu Vocea României, avea 5.4 puncte de rating şi 21.5% cota de piaţă. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:53, aproape 1.3 milioane de telespectatori trăiau emoțiile alături de participanți.

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Antena 1 a condus clasamentul audienţelor pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19:00 – 00:00) cu 6.2 puncte de rating și 24.7% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, față de locul 2, PRO TV, care avea 5.9 puncte de rating și 23.5% cotă de piață.

Dacă pentru unele cupluri, experiența s-a încheiat, altele așteaptă să afle cum va arăta viața lor de aici înainte. Bianca și Remi au început deja ceremonia finală a focului, însă au mai rămas multe de spus și o decizie importantă de luat. Apoi, Claudia și Ionuț și Marco și Bianca vor ajunge în fața lui Radu Vâlcan. Treptat, li se vor alătura și ispitele care le-au furat atenția.

Cum vor decide să plece acasă? Ce se va spune într-o ediție incendiară? Aflăm de la ora 20:00!

Nu ratați ultimele ediții – în această seară, de la ora 20:00 și vineri, de la 20:30, atunci când are loc finala din România, la Reuniuni!

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban și Național

Perioada 27 noiembrie 2026