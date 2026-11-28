Claudia și Ionuț Mocăniță au ajuns la finalul experienței de la Insula Iubirii. Cei doi au luat decizia finală la ultimul bonfire și au dezvăluit dacă pleacă împreună sau separat din Thailanda.

A venit momentul adevărului pentru Claudia și Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii. După săptămâni pline de tensiuni, certuri și dezvăluiri neașteptate, cei doi s-au întâlnit la ultimul bonfire pentru a decide cum vor părăsi Thailanda. Întrebați de Radu Vâlcan dacă vor să plece împreună sau separat, Claudia a avut un răspuns categoric. Nici Ionuț nu a ezitat să își spună decizia.

Decizia finală luată de Claudia și Ionuț Mocăniță la Insula Iubirii

Claudia și Ionuț Mocăniță au ajuns la finalul experienței de la Insula Iubirii. După mai multe săptămâni petrecute în Thailanda, cei doi au fost nevoiți să ia o decizie importantă în fața lui Radu Vâlcan. Deși au venit în emisiune convinși că au o relație solidă, experiența din show le-a schimbat complet perspectiva asupra viitorului lor împreună.

Înainte de a le adresa întrebarea finală, Radu Vâlcan le-a amintit celor doi cum au ajuns în Thailanda. Aceștia se considerau un cuplu fericit și credeau că relația lor poate trece peste orice încercare. Pe parcursul emisiunii, însă, au ieșit la iveală probleme și lucruri pe care nu le știau unul despre celălalt.

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Prezentatorul a spus că experiența i-a ajutat să afle adevărul, chiar dacă unele dintre momentele trăite au fost dureroase. În cazul Claudiei, lucrurile au stat puțin diferit. Concurenta a recunoscut că ar fi preferat să nu afle anumite adevăruri, dacă astfel ar fi evitat suferința.

„Experiența Insula Iubirii pentru voi se termină aici, în această seară. Chiar acum ați venit aici ca un cuplu, cel puțin așa părea, un cuplu perfect, așa l-ați descris. Dar pentru final pare că nu este deloc perfect sau nu era.

Și cred că pentru amândoi este mult mai bine ceea ce s-a întâmplat într-un final, și anume că ați aflat unul despre celălalt lucruri pe care voiați să le aflați. Mai puțin tu, Claudia”, le-a spus Radu Vâlcan.

Răspunsul concurentei a fost scurt, dar a arătat cât de mult au afectat-o lucrurile descoperite în emisiune.

„Da, am zis că prefer minciuna doar ca să nu sufăr”, a mărturisit Claudia.

Ce au răspuns Claudia și Ionuț când Radu Vâlcan i-a întrebat dacă pleacă împreună sau separat

A urmat întrebarea pe care toate cuplurile trebuie să o primească la finalul experienței de la Insula Iubirii. Radu Vâlcan a vrut să afle dacă cei doi mai văd un viitor împreună sau dacă au decis să meargă pe drumuri separate.

Prezentatorul i-a cerut mai întâi Claudiei să răspundă. Aceasta a preferat însă să îl lase pe Ionuț să facă primul pas.

„Da, iată-ne aici, ajunși la finalul experienței voastre pe Insula Iubirii. Ați venit aici, în Thailanda, ca un cuplu aparent perfect. Așa că marea întrebare este aceasta: Cum doriți să părăsiți Insula Iubirii? Împreună sau separați?

Te rog, Claudia”, a spus Radu Vâlcan.

„O să răspundă el”, a fost replica tinerei.

Prezentatorul a insistat ca aceasta să își spună decizia, iar Claudia a fost foarte clară în privința viitorului relației lor.

„E clar că plecăm separați”, a declarat concurenta.

Radu Vâlcan l-a întrebat apoi pe Ionuț Mocăniță dacă este de acord cu această decizie. Concurentul a recunoscut că vor părăsi emisiunea separat și a explicat că a venit momentul să spună lucrurile clar.

„Dacă n-am dovada de bărbăție până acum și să fac, să spun lucruri clar, plecăm separați. Asta e răspunsul”, a spus Ionuț.

Astfel, experiența celor doi la Insula Iubirii s-a încheiat cu o despărțire. Claudia și Ionuț Mocăniță au venit în Thailanda convinși că formează un cuplu puternic, însă tot ce au trăit în emisiune i-a făcut să înțeleagă că nu mai pot continua relația.