Claudia a avut o reacție nervoasă în fața lui Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii. Cei doi s-au certat din cauza mutatului împreună, iar concurenta i-a adresat cuvinte dure.

Discuție tensionată între Claudia și Ionuț Mocăniță, la Insula Iubirii. Cei doi au vorbit despre problemele din relația lor, iar subiectul mutatului împreună a stârnit un nou conflict. Claudia i-a explicat partenerului de ce nu a vrut să plece din casa părinților și să împartă chiria cu el. Conversația a degenerat rapid, iar concurenta nu și-a mai putut ascunde furia.

Claudia i-a adresat cuvinte dure lui Ionuț Mocăniță la Insula Iubirii: „Nu te suport, nu te sufăr”

Claudia și Ionuț Mocăniță au avut parte de o nouă discuție tensionată la Insula Iubirii. Cei doi au vorbit despre problemele din relația lor, iar subiectul mutatului împreună a dus la un schimb dur de replici. Claudia i-a explicat lui Ionuț de ce nu a vrut să plece din casa părinților și să împartă chiria cu el. Discuția a scos la iveală și alte nemulțumiri mai vechi. La un moment dat, concurenta și-a pierdut cumpătul și i-a spus partenerului că nu îl mai suportă.

În timpul discuției, Claudia a povestit că Ionuț i-ar fi propus să se mute împreună și să împartă cheltuielile locuinței. Concurenta nu a fost însă de acord cu această variantă. Ea a explicat că părinții ei au muncit pentru a-i oferi un cămin și nu înțelegea de ce ar trebui să plece de acasă pentru a plăti chirie.

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„Claudia, mută-te cu mine și o luăm totuși jumate-jumate.” Și nu am cum, n-am cum, pentru că mama cu tata s-au construit, s-au făcut casă, masă, să îmi dea de toate, ca să vin eu să plătesc chirie jumate-jumate cu tine, când tu oricum o plăteai singur, scuze. De ce? De ce trebuie să plec de acasă?, a povestit Claudia.

Ionuț a încercat să îi explice că își dorea să vadă mai multă implicare din partea ei și să simtă că este iubită.

„Să văd că mă iubești, că îți pasă de mine”, i-a răspuns acesta.

Discuția nu a rămas însă calmă. Claudia s-a enervat și i-a spus lui Ionuț că este persoana care reușește să o scoată cel mai mult din sărite.

„Nu te suport! Mor aici dacă te suport o secundă în ochii mei. Nu te suport! Nu te suport! Ești singura persoană din lume care mă scoate din sărite”, a izbucnit concurenta.

Claudia i-a reproșat lui Ionuț că nu a fost atent la dorințele ei

În continuarea discuției, Claudia a vorbit și despre alte momente din relația lor care au afectat-o. Concurenta a povestit că una dintre primele dăți când a plâns de nervi din cauza lui Ionuț a fost de Sfânta Maria Mică.

Aceasta i-a reproșat că nu i-a transmis un mesaj de „La mulți ani” și că nu i-a adus cadouri, deși îi vorbise înainte despre cât de importante erau aceste gesturi pentru ea.

„Pentru că prima dată când am plâns de nervi, îmi pare rău că ți le spun, dar nu mai pot să le mai țin, prima dată când am plâns de nervi și n-am mai putut să mai fiu calm, exact cum se întâmplă și acum, a fost de Sfânta Marie, când nu i-am zis «La mulți ani» în Sfânta Maria Mică și că nu i-am adus cadouri”, a spus Ionuț Mocăniță.

Concurenta a continuat și a explicat că nu era vorba doar despre cadouri, ci despre faptul că Ionuț nu ținea cont de lucrurile pe care ea i le comunica.

„Am putut toate astea pentru că te-am rugat frumos să ții cont de lucrurile astea și îți spusesem înainte cu o zi, două zile. Și urma să fie ziua mea. Și de ziua mea nu apari la mine, pentru că tu niciodată nu m-ai auzit”, i-a reproșat aceasta.

„Și trebuie să reacționezi așa, Claudia?”, a întrebat Ionuț.

Răspunsul concurentei a fost unul categoric. Aceasta a spus că s-a săturat de comportamentul lui și că nu mai poate trece peste lucrurile care o deranjează.

„Da... pentru că mă scoți din minți. Ești singurul om de pe fața pământului care reușește să mă ducă în stările astea, pentru că nu te suport”, a încheiat Claudia.