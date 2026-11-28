Ionuț Mocăniță a făcut dezvăluiri despre apropierea de prietena Claudiei, înainte de Insula Iubirii. Concurentul a recunoscut că s-a sărutat cu aceasta.

Ionuț Mocăniță a explicat ce s-a întâmplat între el și prietena Claudiei | Antena 1

Momente tensionate la ultimul bonfire de la Insula Iubirii! Ionuț Mocăniță a fost pus în fața unor întrebări incomode de către Claudia și Radu Vâlcan, după ce a ieșit la iveală că a avut o apropiere de una dintre prietenele partenerei sale. Concurentul a recunoscut că între ei a existat un sărut.

Ionuț Mocăniță a explicat ce s-a întâmplat între el și prietena Claudiei. Ce a recunoscut la ultimul bonfire

Ionuț Mocăniță a făcut dezvăluiri importante la ultimul bonfire de la Insula Iubirii. Concurentul a recunoscut că a vorbit în privat cu una dintre prietenele Claudiei și că i-a spus acesteia că se gândește să pună capăt relației. Mai mult, în fața întrebărilor puse de Radu Vâlcan și Claudia, Ionuț a recunoscut că între el și femeia respectivă a existat și un sărut.

În timpul discuției, Ionuț a spus că a venit la Insula Iubirii cu un sentiment puternic de vinovăție. Acesta a recunoscut că nu i-a spus Claudiei tot adevărul și că a purtat mai multe conversații cu una dintre prietenele ei.

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„Am mințit-o pe Claudia… Nu știu, vinovăția asta, de când am venit aici, a fost pe umerii mei și n-am putut să fiu eu în întregime încă din primele zile. Nu încerc să mă scuz, nu-ți dau ochii peste cap, doar ascultă-mă. Au fost niște mesaje între mine și fata respectivă. I-am spus că nu sunt bine, că aș vrea să mă despart de tine”, a mărturisit Ionuț Mocăniță.

Claudia a reacționat imediat și i-a reproșat că atât el, cât și femeia respectivă au mințit-o.

„Am venit în casă și după ce m-ai călcat și în picioare cu ea și m-ați mințit și v-ați bătut joc de toată lumea”, a spus concurenta.

Ionuț a încercat să explice de ce nu a reușit să vorbească deschis despre problemele din relație. El a susținut că nu se mai simțea bine și că multe lucruri au rămas nespuse între ei.

„Claudia, într-o manieră în care eu nu mă mai simțeam bine, n-aveam ce… n-am vorbit. N-am vorbit multe lucruri. Am încercat să deschid subiectele, dar uite cum se ajunge la orice discuție. Eram convins că nu…”, a spus acesta.

Claudia nu a fost de acord cu explicațiile lui și i-a reproșat că încearcă să se prezinte drept victimă.

„Păi se ajunge așa pentru că eu mor pe tine că ești victimă. Tu ai ajuns să faci asta cu… pentru că tu ai…”, a răspuns concurenta.

Ionuț a recunoscut că se gândea să se despartă de Claudia

Concurentul a continuat să își explice comportamentul și a spus că regretă ceea ce s-a întâmplat. Acesta a vrut să își spună toate lucrurile pe care le ținuse ascunse și i-a cerut Claudiei să îl lase să vorbească.

„Încearcă acum aici să spun niște lucruri. Și-mi pare rău că le-am făcut și ți le recunosc aici. Lasă-mă să-mi iau… Lasă-mă să îmi iau odată povara asta de jos pe care am lăsat-o să mi-o pun în cap, așa cum mi-am… Lasă-mă, te rog. Și am dat niște mesaje, i-am spus că pentru mine aveam gânduri să mă despart, pentru că nu ajungeam niciodată la nicio… ”, a declarat Ionuț.

În acel moment, Claudia a vrut să afle dacă bănuielile ei erau întemeiate. Concurenta l-a întrebat dacă este adevărat că intenționa să o ducă la Insula Iubirii și apoi să se despartă de ea.

„Deci n-am mințit când a zis că vrei să te desparți de mine, că vrei să mă duci la Insulă și să te desparți de mine tu”, a spus Claudia.

Ionuț a negat că acesta ar fi fost planul său. El a explicat că, în momentul în care a discutat cu femeia respectivă despre despărțire, nu primise încă niciun răspuns legat de participarea la emisiune.

„Nu, asta nu. Iar când am vorbit chestiile astea cu ea, eu nu auzisem niciun răspuns de la Insulă. Nici da, nici nu și nici nu am discutat chestia asta cu fata respectivă”, a explicat concurentul.

Ionuț Mocăniță a recunoscut că s-a sărutat cu prietena Claudiei

Discuția a devenit și mai tensionată după ce Radu Vâlcan a vrut să afle cum a evoluat apropierea dintre Ionuț și femeia respectivă.

„Și pasul următor? Încălcarea a fost… Cum ați ajuns la nivelul următor? Unde vi l-ați scăpat? Vreau să aflu”, l-a întrebat prezentatorul.

Ionuț a susținut că nu a scăpat lucrurile de sub control. Claudia a intervenit însă și l-a întrebat direct dacă s-a sărutat cu femeia respectivă.

„Păi știi ce? Ascultă-mă. V-ați sărutat?”, a întrebat Claudia.

„Da”, a răspuns Ionuț Mocăniță.

Ulterior, concurentul a încercat să explice în ce împrejurări s-a întâmplat totul. Acesta a povestit că, la un moment dat, a întrebat-o pe femeia respectivă dacă ștersese mesajele sau dacă îi spusese Claudiei despre discuțiile dintre ei.

„Da, pentru că atunci când am urcat sus la mine și eu i-am zis: «Tu ai șters chestiile sau te-ai dus să-i spui Claudiei?». Pentru că acum s-a schimbat starea.

Tu știi că eu mă duc la Insulă. Eu nu pot să mă duc acolo. Eu am semnat un contract.

Dacă cu adevărat ajungeau chestiile la tine, trebuiau rezolvate de acolo, cum ți-am spus și ție”, a explicat Ionuț.

Claudia a revenit la întrebarea care o interesa cel mai mult și a vrut să confirme încă o dată ce auzise.

„Ok, și? V-ați sărutat”, a spus aceasta.

La final, Ionuț a încercat să explice că apropierea dintre ei a avut legătură și cu faptul că reușise să vorbească deschis despre problemele sale.

„Pentru că am reușit să mă deschid, să-i spun niște lucruri. Și îmi pare rău”, a încheiat concurentul.